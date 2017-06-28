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Posted 28 июня 2017, 10:08

Published 28 июня 2017, 10:08

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

В Приморье значительно упрощается аренда жилья из краевого фонда

28 июня 2017, 10:08
Депутаты Законодательного собрания скорректировали жилищный закон

Приморские депутаты сегодня внесли изменения в краевой закон «О жилищном фонде Приморского края коммерческого использования». Проект принят в трёх чтениях на июньской сессии краевого парламента.

Законодательная инициатива губернатора Приморского края предусматривает расширение категории граждан, которым предоставляются жилые помещения. Перечень дополнен гражданами, замещающими должности федеральной государственной гражданской службы и государственные должности Российской Федерации, осуществляющими свои полномочия на территории Приморского края.

Кроме того, законопроект устанавливает дополнительные критерии определения нуждаемости граждан в предоставлении жилых помещений, а полномочия наймодателя передаёт краевому государственному казённому учреждению «Управление землями и имуществом на территории Приморского края».

По данным департамента земельных и имущественных отношений, в арендном фонде Приморского края в настоящее время находится 36 квартир во Владивостоке и одна – в Уссурийске. Стоимость аренды трёхкомнатной квартиры в месяц составляет 13,5 тысячи рублей, коммунальные услуги также оплачивает арендатор. Спрос на аренду жилья есть, все квартиры во Владивостоке уже сданы. Из-за ограничения в краевом законе у нанимателей были трудности с продлением аренды по истечении двух лет. Для этого надо было выезжать из квартиры, а затем снова её арендовать, что было сложно для семей с детьми. Поправка в статью 6 краевого закона позволит заключать договор найма с гражданами, добросовестно исполняющими условия договора найма, ежегодно по соглашению сторон на новый срок.

#Новости#Экономика#Законодательное собрание ПК
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