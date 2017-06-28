В Приморье значительно упрощается аренда жилья из краевого фонда

По данным департамента земельных и имущественных отношений, в арендном фонде Приморского края в настоящее время находится 36 квартир во Владивостоке и одна – в Уссурийске. Стоимость аренды трёхкомнатной квартиры в месяц составляет 13,5 тысячи рублей, коммунальные услуги также оплачивает арендатор. Спрос на аренду жилья есть, все квартиры во Владивостоке уже сданы. Из-за ограничения в краевом законе у нанимателей были трудности с продлением аренды по истечении двух лет. Для этого надо было выезжать из квартиры, а затем снова её арендовать, что было сложно для семей с детьми. Поправка в статью 6 краевого закона позволит заключать договор найма с гражданами, добросовестно исполняющими условия договора найма, ежегодно по соглашению сторон на новый срок.