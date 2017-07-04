В Хабаровском крае малоимущих представителей КМНС накормили рыбой

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что туда возят 18 наименований, в том числе муку, сахар, детское питание, сухое молоко и яблоки. К этим продуктам добавили рис, гречку, масло растительное и сливочное, а также макаронные изделия — на эти цели в местном бюджете предусмотрели 20,3 миллиона рублей.