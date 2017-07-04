В Хабаровском крае малоимущих представителей КМНС накормили рыбой

Posted 4 июля 2017, 02:20
Published 4 июля 2017, 02:20
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Продуктовую помощь малочисленным коренным народам в Хабаровском крае оказали члены общины «Нёут». Им посодействовало руководство Амурского территориального управления биоресурсами. Замороженную рыбу получили те, кто по разным причинам не в силах самостоятельно прокормить себя и свою семью.
По традиции брикеты с продуктом достались матерям-одиночкам, немощным, пенсионерам и другим людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Тем, кто уже не в состоянии охотиться, пасти оленей и рыбачить, выделили порядка 30 килограммов корюшки-азиатки на семью.
«Мы хотим показать, что можно выжить в этой сложной ситуации сообща. И я как председатель общины хочу, чтобы наше село процветало и жило достойно», — сообщила корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» председатель общины «Нёут» Екатерина Шмонина.
В селе Тугур нет производства, а значит, отсутствуют и рабочие места. Из-за этого в населённом пункте несколько сотен безработных и малообеспеченных местных жителей.
Тугуро-Чумиканский район относится к отдалённым, труднодоступным северным территориям края, с которыми нет круглогодичного транспортного сообщения. Он также занесён в список населённых пунктов, где власти субсидируют необходимые продукты питания.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что туда возят 18 наименований, в том числе муку, сахар, детское питание, сухое молоко и яблоки. К этим продуктам добавили рис, гречку, масло растительное и сливочное, а также макаронные изделия — на эти цели в местном бюджете предусмотрели 20,3 миллиона рублей.