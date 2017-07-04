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Posted 4 июля 2017, 02:20

Published 4 июля 2017, 02:20

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

В Хабаровском крае малоимущих представителей КМНС накормили рыбой

4 июля 2017, 02:20
Жителям Тугуро-Чумиканского района передали около пяти тонн корюшки

Продуктовую помощь малочисленным коренным народам в Хабаровском крае оказали члены общины «Нёут». Им посодействовало руководство Амурского территориального управления биоресурсами. Замороженную рыбу получили те, кто по разным причинам не в силах самостоятельно прокормить себя и свою семью.

По традиции брикеты с продуктом достались матерям-одиночкам, немощным, пенсионерам и другим людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Тем, кто уже не в состоянии охотиться, пасти оленей и рыбачить, выделили порядка 30 килограммов корюшки-азиатки на семью.

«Мы хотим показать, что можно выжить в этой сложной ситуации сообща. И я как председатель общины хочу, чтобы наше село процветало и жило достойно», — сообщила корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» председатель общины «Нёут» Екатерина Шмонина.

В селе Тугур нет производства, а значит, отсутствуют и рабочие места. Из-за этого в населённом пункте несколько сотен безработных и малообеспеченных местных жителей.

Тугуро-Чумиканский район относится к отдалённым, труднодоступным северным территориям края, с которыми нет круглогодичного транспортного сообщения. Он также занесён в список населённых пунктов, где власти субсидируют необходимые продукты питания.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что туда возят 18 наименований, в том числе муку, сахар, детское питание, сухое молоко и яблоки. К этим продуктам добавили рис, гречку, масло растительное и сливочное, а также макаронные изделия — на эти цели в местном бюджете предусмотрели 20,3 миллиона рублей.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Рыболовство#Благотворительность#Коренные народы#Рыболов-охотник#Пожертвования
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