«Родина» планирует открыть завод в ТОР «Комсомольск»

Posted 8 июля 2017, 04:10
Published 8 июля 2017, 04:10
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Научно-производственное объединение «Родина» из Екатеринбурга рассматривает возможности строительства в Хабаровском крае завода по производству крепёжной продукции. Детали реализации проекта генеральный директор предприятия Максим Махнев обсудит с представителями правительства региона в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2017», которая пройдёт в Екатеринбурге 10-13 июля.
«Завод планируется строить на одной из площадок территории опережающего развития «Комсомольск». Продукция будет ориентирована на нужды авиа- и судостроения», — рассказала агентству «Интерфакс» представитель НПО «Родина» Жанна Долгова.
Объём вложений в строительство завода представитель компании не уточнила, добавив, что реализовывать проект планируется в основном за счёт собственных средств.
«Есть уверенность, что продукция предприятия найдёт спрос у представителей дальневосточного промышленного комплекса. В настоящее время основной потребитель крепёжных изделий НПО — предприятия оборонно-промышленного комплекса, но НПО готово и к выпуску продукции гражданского назначения», — отметила Жанна Долгова.
НПО «Родина» создано в 2012 году в Свердловской области. Производственная площадка предприятия находится в Каменске-Уральском, головной офис — в Екатеринбурге. Компания выполняет договоры поставок ответственных крепёжных изделий с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России, производит болты, гайки, винты, штифты, оси и другие крепёжные изделия.