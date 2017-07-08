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Posted 8 июля 2017, 04:10

Published 8 июля 2017, 04:10

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

«Родина» планирует открыть завод в ТОР «Комсомольск»

8 июля 2017, 04:10
Предприятие намерено производить крепежную продукцию для авиа- и судостроения

Научно-производственное объединение «Родина» из Екатеринбурга рассматривает возможности строительства в Хабаровском крае завода по производству крепёжной продукции. Детали реализации проекта генеральный директор предприятия Максим Махнев обсудит с представителями правительства региона в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2017», которая пройдёт в Екатеринбурге 10-13 июля.

«Завод планируется строить на одной из площадок территории опережающего развития «Комсомольск». Продукция будет ориентирована на нужды авиа- и судостроения», — рассказала агентству «Интерфакс» представитель НПО «Родина» Жанна Долгова.

Объём вложений в строительство завода представитель компании не уточнила, добавив, что реализовывать проект планируется в основном за счёт собственных средств.

«Есть уверенность, что продукция предприятия найдёт спрос у представителей дальневосточного промышленного комплекса. В настоящее время основной потребитель крепёжных изделий НПО — предприятия оборонно-промышленного комплекса, но НПО готово и к выпуску продукции гражданского назначения», — отметила Жанна Долгова.

НПО «Родина» создано в 2012 году в Свердловской области. Производственная площадка предприятия находится в Каменске-Уральском, головной офис — в Екатеринбурге. Компания выполняет договоры поставок ответственных крепёжных изделий с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России, производит болты, гайки, винты, штифты, оси и другие крепёжные изделия.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Комсомольск-на-Амуре#ТОСЭР
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