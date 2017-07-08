«Родина» планирует открыть завод в ТОР «Комсомольск»

НПО «Родина» создано в 2012 году в Свердловской области. Производственная площадка предприятия находится в Каменске-Уральском, головной офис — в Екатеринбурге. Компания выполняет договоры поставок ответственных крепёжных изделий с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России, производит болты, гайки, винты, штифты, оси и другие крепёжные изделия.