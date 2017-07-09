В Приморье жилищная инспекция экзаменует управляющие компании

Posted 9 июля 2017, 01:11
Published 9 июля 2017, 01:11
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Государственная жилищная инспекция Приморского края к июлю 2017 года выдала прошедшим испытания предпринимателям 21 квалификационный аттестат и 11 лицензий на право управления многоквартирными домами. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в контролирующем ведомстве.
С 2014 года каждая управляющая компания обязана обзавестись лицензией на свою деятельность. Без такого разрешения любая их деятельность является незаконной и наказывается полумиллионным штрафом. Управлять без лицензии теперь могут лишь товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, специализированные потребительские кооперативы. При этом с 2015-го получить лицензию и ещё ряд необходимых документов руководители УК могут в многофункциональных центрах – МФЦ или напрямую на Едином портале госуслуг.
Впрочем, в данной сфере участники процесса предпочитают действовать старыми проверенными методами, несмотря на соглашение с сетью МФЦ. Лицензиаты предпочитают получать необходимые документы не в многофункциональных центрах, а непосредственно в надзорном органе, сообщили РИА «Восток-Медиа» в Государственной жилищной инспекции.
Ознакомиться с перечнем всех необходимых для квалификации и лицензирования документов можно на страничке инспекции в сети Интернет в разделе «Госуслуги».
Как показала практика, получение лицензии – ещё не страховка от разного рода нарушений. Наиболее распространённые из них – ненадлежащее содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, а также некачественное предоставление коммунальных услуг населению. Собственно, жилинспекция активно работает по выявлению таких случаев.