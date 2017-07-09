В Приморье жилищная инспекция экзаменует управляющие компании

С 2014 года каждая управляющая компания обязана обзавестись лицензией на свою деятельность. Без такого разрешения любая их деятельность является незаконной и наказывается полумиллионным штрафом. Управлять без лицензии теперь могут лишь товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, специализированные потребительские кооперативы. При этом с 2015-го получить лицензию и ещё ряд необходимых документов руководители УК могут в многофункциональных центрах – МФЦ или напрямую на Едином портале госуслуг.