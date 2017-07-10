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Posted 10 июля 2017, 00:30

Published 10 июля 2017, 00:30

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Болельщики «СКА-Хабаровска» назвали имя лучшего игрока команды

10 июля 2017, 00:30
Сюжет
Спорт
Участие в голосовании приняли больше десяти тысяч человек

В дальневосточной столице завершилось голосование болельщиков за звание лучшего игрока футбольного клуба «СКА-Хабаровск» по итогам сезона 2016-2017 годов. Победителем стал вратарь Александр Довбня.

Голосование «армейский» клуб объявил в конце минувшего сезона. Оно проходило на официальном сайте «СКА-Хабаровска». Участие в выборе лучшего приняли больше десяти тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, в результате упорной борьбы наибольшее количество голосов получил голкипер «армейцев» Александр Довбня. С минимальным перевесом он обошёл нападающего Владислава Никифорова.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в минувшем сезоне Александр Довбня провёл в играх первенства ФНЛ за «СКА-Хабаровск» 18 матчей, включая стыковые поединки с «Оренбургом». Как сообщает пресс-служба клуба, в этих играх вратарь пропустил 11 мячей. В активе Александра десять матчей, сыгранных «на ноль», и два отражённых пенальти из трёх назначенных в наши ворота «армейцев». Один из штрафных ударов голкипер парировал в решающем переходном поединке с «Оренбургом».

В июне голкипер подписал новый контракт с «армейцами». Предстоящий сезон в составе «красно-синих» станет для Александра Довбни вторым в карьере.

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