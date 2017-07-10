Болельщики «СКА-Хабаровска» назвали имя лучшего игрока команды

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в минувшем сезоне Александр Довбня провёл в играх первенства ФНЛ за «СКА-Хабаровск» 18 матчей, включая стыковые поединки с «Оренбургом». Как сообщает пресс-служба клуба, в этих играх вратарь пропустил 11 мячей. В активе Александра десять матчей, сыгранных «на ноль», и два отражённых пенальти из трёх назначенных в наши ворота «армейцев». Один из штрафных ударов голкипер парировал в решающем переходном поединке с «Оренбургом».