Приморье вошло в тройку лидеров по выдаче «дальневосточного гектара»

Posted 11 июля 2017, 02:50
Published 11 июля 2017, 02:50
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Приморский край вошёл в тройку лидеров по количеству выданных в пользование участков земли согласно закону о «дальневосточном гектаре». Кроме того, субъект занял первую позицию и ушёл вперёд с большим отрывом по части поданных россиянами заявок на обладание землёй. Их общее количество составило 38 000 - более трети от всего объёма запросов «гектара» на Дальнем Востоке, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Таким образом, Приморье закрепило за собой статус самой популярной территории среди жителей России, желающих получить «дальневосточный гектар». Стоит отметить, что на сегодняшний день законными обладателями земли стали почти 4 тысячи человек. А две с половиной тысячи заявок одобрены уполномоченным органом – по ним земля уже фактически выдана владельцам. Об этом проинформировал краевой департамент земельных и имущественных отношений.
Что касается предлагаемых исполнительной властью региона мер поддержки – здесь краевые ведомства охватывают целый ряд направлений. Это и инфраструктура, и индивидуальное жилищное строительство; а также малое и среднее предпринимательство. Желающие построить дом, например, смогут рассчитывать на квоту на заготовку древесины по льготной цене для индивидуального жилищного строительства.
Не забыли и об инициативных деятелях в сфере сельского хозяйства – здесь можно претендовать как на льготную ставку по кредитам (для развития фермерского бизнеса), так и возместить часть затрат по оплате лизинговых платежей. Например, на сельскохозяйственную технику. Стоит отметить и такие меры поддержки, как гранты «Начинающий фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм» и другие, не менее привлекательные «бонусы» от исполнительных властей Приморского края.
К слову, для начинающих предпринимателей и по совместительству обладателей ДВ-гектара предусмотрены дополнительные гранты в 300 000 рублей и некоторые сторонние услуги льготного кредитования, субсидии и послабления административных барьеров при экспорте продукции.
Помимо программы ДВ-гектара департамент земельных и имущественных отношений Приморского края курирует больше 10 сервисов - от выдачи разрешений на использование земель до сервитута. Все необходимые операции заявитель может оформить через единый портал государственных и муниципальных услуг, информирует РИА «Восток-Медиа».