Приморье вошло в тройку лидеров по выдаче «дальневосточного гектара»

Не забыли и об инициативных деятелях в сфере сельского хозяйства – здесь можно претендовать как на льготную ставку по кредитам (для развития фермерского бизнеса), так и возместить часть затрат по оплате лизинговых платежей. Например, на сельскохозяйственную технику. Стоит отметить и такие меры поддержки, как гранты «Начинающий фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм» и другие, не менее привлекательные «бонусы» от исполнительных властей Приморского края.