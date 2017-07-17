Комсомольские пожарные спасли из огня «Жигули»

Posted 17 июля 2017, 07:25
Published 17 июля 2017, 07:25
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
В Комсомольске-на-Амуре в частном жилом секторе на улице Кабельной сгорели гаражи. Пожарным пришлось спасать имущество хозяев, в том числе автомобиль «Жигули».
Звонок на пульт пожарной охраны поступил рано утром. Расчёты прибыли на место через четыре минуты. В это время на территории частного сектора из двух горящих гаражей валил густой дым. С помощью бензореза огнеборцы начали вскрывать боксы, а затем организовали несколько «боевых» участков по тушению очага.
Работу осложняло то, что пламя быстро распространялось на деревянные постройки. В одном из гаражей пожарные обнаружили автомобиль «Жигули». Машину пришлось выкатить на безопасное расстояние. В течение десяти минут огнеборцы остановили распространение пламени, на полную ликвидацию возгорания ушло меньше часа.
Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, погибших и пострадавших нет. От пожара и продуктов горения пострадали стены и мебель в трёх гаражах, стоящих рядом, автомобиль «Жигули», а также деревянный сарай и два метра забора. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.
Для ликвидации возгорания задействовали 16 человек и четыре единицы техники. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания и виновных произошедшего.