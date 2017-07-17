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Posted 17 июля 2017, 07:25

Published 17 июля 2017, 07:25

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Комсомольские пожарные спасли из огня «Жигули»

17 июля 2017, 07:25
Сюжет
Пожар
Автомобиль вытащили из горящего гаража

В Комсомольске-на-Амуре в частном жилом секторе на улице Кабельной сгорели гаражи. Пожарным пришлось спасать имущество хозяев, в том числе автомобиль «Жигули».

Звонок на пульт пожарной охраны поступил рано утром. Расчёты прибыли на место через четыре минуты. В это время на территории частного сектора из двух горящих гаражей валил густой дым. С помощью бензореза огнеборцы начали вскрывать боксы, а затем организовали несколько «боевых» участков по тушению очага.

Работу осложняло то, что пламя быстро распространялось на деревянные постройки. В одном из гаражей пожарные обнаружили автомобиль «Жигули». Машину пришлось выкатить на безопасное расстояние. В течение десяти минут огнеборцы остановили распространение пламени, на полную ликвидацию возгорания ушло меньше часа.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, погибших и пострадавших нет. От пожара и продуктов горения пострадали стены и мебель в трёх гаражах, стоящих рядом, автомобиль «Жигули», а также деревянный сарай и два метра забора. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Для ликвидации возгорания задействовали 16 человек и четыре единицы техники. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания и виновных произошедшего.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Пожар#Комсомольск-на-Амуре#Происшествие#ГУ МЧС
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