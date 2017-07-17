Комсомольские пожарные спасли из огня «Жигули»

Звонок на пульт пожарной охраны поступил рано утром. Расчёты прибыли на место через четыре минуты. В это время на территории частного сектора из двух горящих гаражей валил густой дым. С помощью бензореза огнеборцы начали вскрывать боксы, а затем организовали несколько «боевых» участков по тушению очага.