В комсомольской больнице пациентов кормили просроченной крупой

Правоохранители обнаружили на складе больницы 75 килограммов мороженой говядины без документов от ветеринаров, подтверждающих безопасность мяса. Кроме того, они выявили три партии крупы без маркировки и с истекшим сроком годности. Лабораторные исследования показали, что они заражены насекомыми и не соответствуют ГОСТу. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.