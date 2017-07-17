В комсомольской больнице пациентов кормили просроченной крупой

Posted 17 июля 2017, 07:50
Published 17 июля 2017, 07:50
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в ходе проверки городской больницы № 3 в Комсомольске-на-Амуре выявили ряд нарушений. В медицинском учреждении пациентов кормили просроченной крупой и говядиной неизвестного происхождения
Правоохранители обнаружили на складе больницы 75 килограммов мороженой говядины без документов от ветеринаров, подтверждающих безопасность мяса. Кроме того, они выявили три партии крупы без маркировки и с истекшим сроком годности. Лабораторные исследования показали, что они заражены насекомыми и не соответствуют ГОСТу. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Сотрудники надзорного ведомства запретили продукцию к использованию, а в отношении юридического и должностного лица правоохранители возбудили административные дела.
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что в онкологическом центре краевой столицы пациентов также кормили сомнительной крупой. Правоохранители изъяли четыре партии продукции общей массой 198,3 килограмма. Медицинскому учреждению вынесли предупреждение. В ЕАО инспекторы межрегионального управления Россельхознадзора выяснили, что сотрудники специализированного дома ребёнка в Биробиджане кормили детей-сирот крупой с металломагнитной примесью.