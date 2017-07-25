Во Владивостоке выпустили новую открытку с видами «Океана»

Posted 25 июля 2017, 07:38
Published 25 июля 2017, 07:38
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
В понедельник во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке состоялось сразу несколько событий, главное из которых – открытие спортивных игр стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Старт играм дал олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов. Он же поставил подпись и оттиск почтового штемпеля на новой открытке, посвящённой международной смене «Дети мира» в «Океане», сообщает РИА «Восток-Медиа».
Смена проходит с 18 июля по 7 августа, и дети из разных стран смогут поделиться своими впечатлениями с родными и друзьями, бесплатно отправить оригинальную «океанскую» открытку в любую точку мира.
«Открытки изданы по специальному заказу «Почты России» тиражом 3000 экземпляров и содержат знак почтовой оплаты. На этой карточке можно увидеть летний амфитеатр детского центра, пешеходные дорожки, ведущие к живописной бухте, и, конечно, детей из дружин «Океана». Дополнительно к выпуску почтовой карточки изготовлен штемпель специального гашения с датами уникальной образовательной программы, объединяющей юношей и девушек из разных регионов России, Вьетнама, Лаоса, Японии, Китая, Турции, Индонезии, Армении, Беларуси и Казахстана», - рассказала корреспонденту редакции пресс-секретарь приморского филиала ФГУП «Почта России» Ольга Колдышева.
В мероприятии участвовали гендиректор ВДЦ «Океан» Андрей Базилевский и директор приморского филиала «Почты России» Сергей Калитин.