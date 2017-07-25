Во Владивостоке выпустили новую открытку с видами «Океана»

«Открытки изданы по специальному заказу «Почты России» тиражом 3000 экземпляров и содержат знак почтовой оплаты. На этой карточке можно увидеть летний амфитеатр детского центра, пешеходные дорожки, ведущие к живописной бухте, и, конечно, детей из дружин «Океана». Дополнительно к выпуску почтовой карточки изготовлен штемпель специального гашения с датами уникальной образовательной программы, объединяющей юношей и девушек из разных регионов России, Вьетнама, Лаоса, Японии, Китая, Турции, Индонезии, Армении, Беларуси и Казахстана», - рассказала корреспонденту редакции пресс-секретарь приморского филиала ФГУП «Почта России» Ольга Колдышева.