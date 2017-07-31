Танковые экипажи Восточного военного округа вошли в сборную России

Posted 31 июля 2017, 01:25
Published 31 июля 2017, 01:25
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Три команды из Восточного Военного округа вошли в сборную России для участия в международном конкурсе «Танковый биатлон». Компанию представителям ВВО составляет экипаж из Южного военного округа.
Отбор в сборную команды прошли по итогам всеармейского конкурса «Танковый биатлон» на полигоне Прудбой. По решению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в этом году в соревнованиях не принимают участие победители прошлых лет, поэтому российские танкисты в отличие от некоторых соперников дебютируют на полигоне в Алабине.
Экипажи Восточного военного округа третий год подряд в составе сборной по танковому биатлону приносят победу России. Как сообщает пресс-служба министерства обороны России, таких результатов округ добился благодаря серьёзному отношению к подготовке.
Сейчас Россия лидирует на международных соревнованиях по танковому биатлону, опередив фаворитов первого дня соревнований — китайскую команду. Экипаж выбился в лидеры, показав лучшее среди всех время—19 минут 10 секунд. Фавориты первого дня с результатом 19 минут 40 секунд оказалась на втором месте.
Российские танкисты пришли к финишу без единого промаха. Каждую из пяти мишеней поразили с первого выстрела. В первом этапе танкового биатлона («Индивидуальная гонка») принимают участие команды из 19 стран. Во второй этап («Эстафета») пройдут 12 команд, а в финал, который состоится в 12 августа, в день закрытия игр, выйдут лишь четыре команды.