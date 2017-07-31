Танковые экипажи Восточного военного округа вошли в сборную России

Российские танкисты пришли к финишу без единого промаха. Каждую из пяти мишеней поразили с первого выстрела. В первом этапе танкового биатлона («Индивидуальная гонка») принимают участие команды из 19 стран. Во второй этап («Эстафета») пройдут 12 команд, а в финал, который состоится в 12 августа, в день закрытия игр, выйдут лишь четыре команды.