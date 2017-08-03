Пенальти в ворота «СКА-Хабаровска» признали ошибочным в РФС

Posted 3 августа 2017, 00:35
Published 3 августа 2017, 00:35
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
В Российском футбольном союзе признали ошибочным решение арбитра назначить пенальти в ворота хабаровского СКА в матче третьего тура чемпионата России. Гол с одиннадцатиметровой отметки забил Бибрас Натхо, установив окончательный счёт во встрече.
Действия судьи Кирилла Левникова назвали ошибкой на заседании контрольно-квалификационной комиссии РФС. Об этом агентству «Р-Спорт» рассказал глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.
РИА «Восток-Медиа» уже сообщало, что 29 июля в Москве «СКА-Хабаровск» проиграл свой третий матч в качестве дебютанта высшего дивизиона российского футбола. Первый гол во встрече забил игрок ЦСКА Александр Головин уже на четвёртой минуте, а через полчаса с небольшим арбитр зафиксировал нарушение на Алане Дзагоеве в штрафной площадке хабаровской команды. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Ранее агентство «Р-Спорт», ссылаясь на неназванный источник, сообщило, что Кирилл Левников получил оценку «неудовлетворительно» от инспектора матча между футболистами ЦСКА и «СКА-Хабаровска» Сергея Анохина. Поводом стал всё тот же игровой момент.