Пенальти в ворота «СКА-Хабаровска» признали ошибочным в РФС

РИА «Восток-Медиа» уже сообщало, что 29 июля в Москве «СКА-Хабаровск» проиграл свой третий матч в качестве дебютанта высшего дивизиона российского футбола. Первый гол во встрече забил игрок ЦСКА Александр Головин уже на четвёртой минуте, а через полчаса с небольшим арбитр зафиксировал нарушение на Алане Дзагоеве в штрафной площадке хабаровской команды. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.