Участники ВЭФ обсудят качество жизни и способы заработка на Дальнем Востоке

Posted 4 августа 2017, 10:04
Published 4 августа 2017, 10:04
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
На официальном сайте Восточного экономического форума появилась подробная деловая программа с краткими аннотациями и ключевыми вопросами сессий. По информации пресс-центра ВЭФ, традиционно центральным мероприятием форума станет пленарное заседание «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Восточный экономический форум стал масштабной, востребованной в мире площадкой, где первые лица государств, представители авторитетных международных организаций, руководители крупных российских и зарубежных компаний собираются для обсуждения актуальных вопросов интеграции Дальнего Востока в мировую экономику. Расширение иностранного представительства на форуме говорит о том, что Россия является важнейшим центром притяжения делового сообщества со всего мира», – подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков.
В основе деловой программы четыре тематических блока. Первый – «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?» – будет посвящён перспективам новых механизмов развития Дальнего Востока, таких как территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, поддержка крупных инвестиционных проектов, а также реализации программы «Дальневосточный гектар».
Вторая тема – «Как делать бизнес на Дальнем Востоке» – предполагает обсуждение инвестиционного потенциала региона в таких сферах, как нефте- и газохимия, добыча полезных ископаемых, туризм, сельское хозяйство, рыбопереработка, транспорт и логистика.
Интеграция России в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона и реализация совместных проектов в области энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых, финансов и новых технологий – ключевые темы третьего блока – «Мы соседи: зарабатываем сотрудничая».
Четвёртый тематический блок – «Дальний Восток – новое качество жизни, отвечая на вызовы». Участники обсудят вопросы демографической политики в регионе, комплексного развития территорий и городов, создания новых рабочих мест.
В рамках форума состоятся пять страновых бизнес-диалогов: «Россия – Китай», «Россия – Индия», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония», «Россия – АСЕАН».
Программа третьего Восточного экономического форума включает проведение образовательного форума «Россия – АСЕАН», VI Международной конференции АТЭС по образованию, сессии Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», презентации инвестиционных проектов, а также церемоний открытия новых предприятий на Дальнем Востоке.
Впервые на форуме состоится Образовательный и молодёжный день, в рамках которого пройдут сессии, семинары и мастер-классы для молодых предпринимателей, презентация программы международного бизнес-образования Executive МВА, Форум молодых предпринимателей «Точка притяжения – Дальний Восток».
Более подробно с деловой программой ВЭФ-2017 можно познакомиться на официальном сайте: https://forumvostok.ru/programm-ru.