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Posted 14 августа 2017, 00:06

Published 14 августа 2017, 00:06

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Главный тренер «СКА-Хабаровска» о матче с «Рубином»: мы не дотерпели

14 августа 2017, 00:06
Сюжет
Спорт
Алексей Поддубский признался, что пропустить мяч на последней минуте было обидно

После матча футбольного клуба «СКА-Хабаровск» с казанским «Рубином» главный тренер «армейцев» заявил, что его подопечные не дотерпели до конца встречи и из-за этого пропустили обидный гол.

«Обидно пропускать на последней минуте, но в целом я считаю итог закономерным. В концовке матча не дотерпели, концентрацию потеряли. Надо было Карадениза встречать, не давать ему нацеленную передачу делать», — рассказал Алексей Поддубский.

Наставник «армейцев» объяснил, что Руслан Корян не вышел на матч с «Рубином» из-за того, что ещё не восстановился после встречи с «Анжи». А вот отсутствие Антона Кобялко и Алексея Друзина главный тренер «СКА-Хабаровска» комментировать не стал.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что встреча «армейцев» и «Рубина» завершилась со счётом 1:1. Первый тайм клубы провели на встречных курсах, опасные моменты возникали у ворот обоих соперников. Казанская команда, впрочем, обошла хозяев по количеству ударов в створ ворот. Во втором игровом отрезке на 82-й минуте на выходе неудачно сыграл голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков, а новичок СКА Венцислав Христов закатил мяч с острого угла в пустые ворота. Гости оказались стойкими и отыгрались уже в добавленное время: гол забил Мийо Цакташ.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Спорт#Хабаровск#Спорт27#Футбол#РФПЛ#СКА-Хабаровск#ФК "Рубин"
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