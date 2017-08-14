Главный тренер «СКА-Хабаровска» о матче с «Рубином»: мы не дотерпели

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что встреча «армейцев» и «Рубина» завершилась со счётом 1:1. Первый тайм клубы провели на встречных курсах, опасные моменты возникали у ворот обоих соперников. Казанская команда, впрочем, обошла хозяев по количеству ударов в створ ворот. Во втором игровом отрезке на 82-й минуте на выходе неудачно сыграл голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков, а новичок СКА Венцислав Христов закатил мяч с острого угла в пустые ворота. Гости оказались стойкими и отыгрались уже в добавленное время: гол забил Мийо Цакташ.