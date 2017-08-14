Главный тренер «СКА-Хабаровска» о матче с «Рубином»: мы не дотерпели

Posted 14 августа 2017, 00:06
Published 14 августа 2017, 00:06
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
После матча футбольного клуба «СКА-Хабаровск» с казанским «Рубином» главный тренер «армейцев» заявил, что его подопечные не дотерпели до конца встречи и из-за этого пропустили обидный гол.
«Обидно пропускать на последней минуте, но в целом я считаю итог закономерным. В концовке матча не дотерпели, концентрацию потеряли. Надо было Карадениза встречать, не давать ему нацеленную передачу делать», — рассказал Алексей Поддубский.
Наставник «армейцев» объяснил, что Руслан Корян не вышел на матч с «Рубином» из-за того, что ещё не восстановился после встречи с «Анжи». А вот отсутствие Антона Кобялко и Алексея Друзина главный тренер «СКА-Хабаровска» комментировать не стал.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что встреча «армейцев» и «Рубина» завершилась со счётом 1:1. Первый тайм клубы провели на встречных курсах, опасные моменты возникали у ворот обоих соперников. Казанская команда, впрочем, обошла хозяев по количеству ударов в створ ворот. Во втором игровом отрезке на 82-й минуте на выходе неудачно сыграл голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков, а новичок СКА Венцислав Христов закатил мяч с острого угла в пустые ворота. Гости оказались стойкими и отыгрались уже в добавленное время: гол забил Мийо Цакташ.