Родителям из Владивостока напомнили о компенсации за детские лагеря

Получить компенсацию могут родители и законные представители детей от 6,5 до 15 лет. Размер компенсации составляет 50 % стоимости путёвки, но не больше 10 000 рублей на одного ребёнка в год (в случае, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума). На компенсацию в 50 %, но не больше 8 000 рублей, могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом выше величины прожиточного минимума.