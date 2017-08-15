Родителям из Владивостока напомнили о компенсации за детские лагеря

Posted 15 августа 2017, 02:29
Published 15 августа 2017, 02:29
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Родители из Владивостока, чьи дети отдыхают в оздоровительных лагерях, продолжают обращаться за компенсацией части расходов на путёвки. Об этом говорится в официальном релизе мэрии краевого центра.
Приём документов ведётся в многофункциональных центрах (МФЦ), а также в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока по адресу: улица Ильичёва, 15 (кабинет 10а).
Получить компенсацию могут родители и законные представители детей от 6,5 до 15 лет. Размер компенсации составляет 50 % стоимости путёвки, но не больше 10 000 рублей на одного ребёнка в год (в случае, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума). На компенсацию в 50 %, но не больше 8 000 рублей, могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом выше величины прожиточного минимума.
Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения, еженедельно с заявлениями к ним обращаются порядка 400 человек. На сегодняшний день принято около 2000 заявлений на компенсацию отдыха детей на общую сумму свыше 16 миллионов рублей.
Для получения выплаты родителям (законным представителям) необходимо представить следующие документы:
Приём документов на улице Ильичёва, 15 проходит по понедельникам, вторникам и средам с 9 до 17 часов, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. Заявления на компенсацию в многофункциональных центрах принимают по графику работы учреждений.