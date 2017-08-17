Илья Спокойнов (Митькин) не хочет сидеть за решёткой

После этого опального политтехнолога поместили в СИЗО. Как пояснили в приморском управлении СК РФ, за решётку посадили и остальных фигурантов дела. Вероятно, речь идёт о супруге Митькина Марине Свиридовой и председателе приморского Союза горнопромышленников Алексее Авершине. Работники правоохранительных органов задержали их в конце декабря 2016 года. Авершину и Свиридовой также предъявили обвинения в мошенничестве. В апреле Авершина выпустили из СИЗО под домашний арест.