Во Владивостоке 70-летнюю больную женщину выкинули на улицу

Posted 19 августа 2017, 23:23
Published 19 августа 2017, 23:23
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
На выходных 70-летняя жительница Владивостока Галина Долгих осталась без жилья, сообщает РИА «Восток-Медиа». Накануне, 18 августа, в квартиру, где она проживала на проспекте Красного Знамени, 114, пришли судебные приставы. Всю мебель и вещи они вынесли на улицу. Ночью и утром мародёры рылись в вещах, всё нужное уже растащили.
Соседи пенсионерки не сразу поняли, что происходит. Сначала решили, что это переезд. А сейчас выражают сочувствие. В пятницу, в день выселения, у Галины Долгих случился приступ. Больной вызвали карету скорой помощи, привели в чувство. У неё целый «букет» заболеваний: сахарный диабет, болезнь ног и вдобавок ко всему в июне она сломала правую руку – плечевую кость. Перелом оказался сложным: развилась контрактура, то есть рука практически не сгибается. Вдобавок ко всему вышеперечисленному – стресс от происходящего.
Все эти диагнозы не остановили служащих. Они добросовестно исполнили постановление. Сейчас Галина Владимировна сидит на стуле возле мусорокамеры, рядом со своей «бывшей» квартирой. Идти ей некуда. Родных и близких у старушки нет.
«В этой квартире я проживала с 2000 года вместе с братом, – рассказала она. – Не раз пыталась прописаться на жилплощади, но всё время натыкалась на отказы. Возникли проблемы с получением паспорта, но это уже другая грустная история. Брат был инвалид II группы, и я помогала ему. Затем и я стала тяжелобольной, и мой брат за мной ухаживал. Я состояла у него на иждивении. Он приватизировал квартиру, но так как у меня на тот период ещё не было паспорта, я не смогла участвовать в приватизации. Брат умер, вскоре после этого начались проблемы. После серии судов, решение которых оказалось не в мою пользу, родственники брата выселили меня таким образом. Я точно уверена, что являюсь наследницей, но доказать это не могу».
По словам женщины, в марте в квартире выкрутили все замки. Но тогда всё обошлось. В августе действовали напористо. Галину выставили за дверь, все вещи и мебель вынесли на улицу.
«Я не знаю во что одеться. Даже повязку для поддержки руки и ту выбросили. Идти мне некуда, я на стуле сегодня спала у мусорокамеры», – рассказала пенсионерка. Тем временем новые хозяева уже выставили квартиру на продажу. Женщина всё ещё надеется предпринять меры по возвращению жилья, однако сомневается – хватит ли для этого ей сил и здоровья.