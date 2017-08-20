Во Владивостоке 70-летнюю больную женщину выкинули на улицу

«В этой квартире я проживала с 2000 года вместе с братом, – рассказала она. – Не раз пыталась прописаться на жилплощади, но всё время натыкалась на отказы. Возникли проблемы с получением паспорта, но это уже другая грустная история. Брат был инвалид II группы, и я помогала ему. Затем и я стала тяжелобольной, и мой брат за мной ухаживал. Я состояла у него на иждивении. Он приватизировал квартиру, но так как у меня на тот период ещё не было паспорта, я не смогла участвовать в приватизации. Брат умер, вскоре после этого начались проблемы. После серии судов, решение которых оказалось не в мою пользу, родственники брата выселили меня таким образом. Я точно уверена, что являюсь наследницей, но доказать это не могу».