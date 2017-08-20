vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 августа 2017, 23:23

Published 19 августа 2017, 23:23

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Во Владивостоке 70-летнюю больную женщину выкинули на улицу

19 августа 2017, 23:23
Сюжет
Пенсионеры
Старушке идти не к кому. Квартиру оперативно выставили на продажу

На выходных 70-летняя жительница Владивостока Галина Долгих осталась без жилья, сообщает РИА «Восток-Медиа». Накануне, 18 августа, в квартиру, где она проживала на проспекте Красного Знамени, 114, пришли судебные приставы. Всю мебель и вещи они вынесли на улицу. Ночью и утром мародёры рылись в вещах, всё нужное уже растащили.

Соседи пенсионерки не сразу поняли, что происходит. Сначала решили, что это переезд. А сейчас выражают сочувствие. В пятницу, в день выселения, у Галины Долгих случился приступ. Больной вызвали карету скорой помощи, привели в чувство. У неё целый «букет» заболеваний: сахарный диабет, болезнь ног и вдобавок ко всему в июне она сломала правую руку – плечевую кость. Перелом оказался сложным: развилась контрактура, то есть рука практически не сгибается. Вдобавок ко всему вышеперечисленному – стресс от происходящего.

Все эти диагнозы не остановили служащих. Они добросовестно исполнили постановление. Сейчас Галина Владимировна сидит на стуле возле мусорокамеры, рядом со своей «бывшей» квартирой. Идти ей некуда. Родных и близких у старушки нет.

«В этой квартире я проживала с 2000 года вместе с братом, – рассказала она. – Не раз пыталась прописаться на жилплощади, но всё время натыкалась на отказы. Возникли проблемы с получением паспорта, но это уже другая грустная история. Брат был инвалид II группы, и я помогала ему. Затем и я стала тяжелобольной, и мой брат за мной ухаживал. Я состояла у него на иждивении. Он приватизировал квартиру, но так как у меня на тот период ещё не было паспорта, я не смогла участвовать в приватизации. Брат умер, вскоре после этого начались проблемы. После серии судов, решение которых оказалось не в мою пользу, родственники брата выселили меня таким образом. Я точно уверена, что являюсь наследницей, но доказать это не могу».

По словам женщины, в марте в квартире выкрутили все замки. Но тогда всё обошлось. В августе действовали напористо. Галину выставили за дверь, все вещи и мебель вынесли на улицу.

«Я не знаю во что одеться. Даже повязку для поддержки руки и ту выбросили. Идти мне некуда, я на стуле сегодня спала у мусорокамеры», – рассказала пенсионерка. Тем временем новые хозяева уже выставили квартиру на продажу. Женщина всё ещё надеется предпринять меры по возвращению жилья, однако сомневается – хватит ли для этого ей сил и здоровья.

#Новости#Общество#Пенсионеры#Владивосток#Жилье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика