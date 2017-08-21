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Posted 21 августа 2017, 07:04

Published 21 августа 2017, 07:04

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Взрыв газа в хабаровской многоэтажке признали ЧС муниципального характера

21 августа 2017, 07:04
Сейчас чиновники ищут компанию, которая сделает ремонт в пострадавшем здании

Администрация дальневосточной столицы признала чрезвычайной ситуацией муниципального характера взрыв газовоздушной смеси в жилом доме на улице Бондаря, 9а. Такое решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Сильно пострадали две квартиры на восьмом этаже: двух- и трёхкомнатная. Проведено обследование других квартир подъезда. Предварительно, повреждений, влияющих на безопасность, нет», — рассказал первый заместитель начальника управления ЖКХ администрации города Анатолий Климочкин.

Чиновники определили заказчика для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ. Им стал МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту». Сейчас она заключает контракт с организацией, которая займётся доскональным обследованием квартир подъезда. Его проведёт комиссия с участием нескольких структур администрации. В ближайшие дни определят застройщика, который займётся восстановлением повреждённых конструкций.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас 22 жителя квартир, расположенных на верхних этажах дома, временно живут у своих родственников и друзей. Люди отказались от предложения переселиться в манёвренный фонд. На время проведения аварийно-восстановительных работ полиция обеспечит общественный порядок и охрану имущества. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных и следственных органов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что взрыв произошёл в квартире на восьмом этаже в доме на улице Бондаря. Специалисты выяснили, что возгорания после хлопка не было. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас здание полностью подключено к водо- и электроснабжению, но подачу газа в пострадавший подъезд на время прекратили. Эксперты обследовали дом и обнаружили трещины в плитах перекрытия и несущих стенах.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Общество
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