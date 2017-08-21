Взрыв газа в хабаровской многоэтажке признали ЧС муниципального характера

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что взрыв произошёл в квартире на восьмом этаже в доме на улице Бондаря. Специалисты выяснили, что возгорания после хлопка не было. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас здание полностью подключено к водо- и электроснабжению, но подачу газа в пострадавший подъезд на время прекратили. Эксперты обследовали дом и обнаружили трещины в плитах перекрытия и несущих стенах.