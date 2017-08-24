В Хабаровске суд вынес решение по делу «наркобаронесс» и их подельников

В настоящее время все члены преступной группы осуждены. Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил двух женщин к колонии общего режима на срок от четырёх до практически пяти лет. Мужчин, исполнявших роли фасовщиков и закладчиков, приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Они проведут там от трёх лет и четырёх месяцев до четырёх лет. Приговоры вступили в законную силу.