В Хабаровске суд вынес решение по делу «наркобаронесс» и их подельников

Posted 24 августа 2017, 00:31
Published 24 августа 2017, 00:31
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
В дальневосточной столице суд вынес приговор двум женщинам, которые организовали интернет-магазин по продаже наркотиков. Им помогали двое мужчин, которые взяли на себя второстепенные роли фасовщиков и закладчиков и поэтому получили не очень большие сроки. А вот главарям группировки придётся провести в колонии почти пять лет.
Как сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Хабаровскому краю, в 2016 году сотрудники ведомства выявили преступников, которые организовали интернет-магазин по продаже «синтетики». В состав группы входили четверо горожан: две женщины и двое мужчин. Подельники получали заказы, расфасовывали наркотики и размещали их в тайниках в разных районах Хабаровска, чтобы получать прибыль от продажи. Поставку незаконного товара они наладили с территории Приморского края.
В гараже, арендованном на имя одного из членов преступной группы, оперативники ФСБ обнаружили и изъяли 0,674 килограмма синтетического наркотика, а также 700 тысяч рублей выручки, компьютерную технику, в которой содержалась информация о сбыте наркотиков. Участников наркогруппировки задержали, на них завели уголовное дело за незаконное производство и сбыт «синтетики» в особо крупном размере.
В настоящее время все члены преступной группы осуждены. Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил двух женщин к колонии общего режима на срок от четырёх до практически пяти лет. Мужчин, исполнявших роли фасовщиков и закладчиков, приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Они проведут там от трёх лет и четырёх месяцев до четырёх лет. Приговоры вступили в законную силу.