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Posted 26 августа 2017, 04:36

Published 26 августа 2017, 04:36

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Сегодня «Адмирал» выйдет против «Ак Барса» на его поле

26 августа 2017, 04:36
Сюжет
Спорт
Тем временем во Владивостоке началась продажа билетов на первые домашние матчи «моряков»

Сегодня, 26 августа, хоккеисты приморского «Адмирала» сразятся с казанским «Ак Барсом» на его поле. Игра начнётся в 17:00 по московскому времени, когда во Владивостоке наступит полночь, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Адмирал» скоро сыграет свой третий матч в новом сезоне КХЛ: в первой игре приморцы уступили «Салавату Юлаеву», во второй – «Нефтехимику». Сегодняшняя игра пройдёт на льду дворца спорта «Татнефть-Арена», вмещающей почти 9 тысяч болельщиков. Прямую трансляцию будут вести КХЛ ТВ и спутниковый канал ТНВ (Казань).

Представляя соперников, пресс-служба «Ак Барса» отмечает: «С первых же матчей минувшего сезона «Адмирал» зарекомендовал себя весёлой и в чём-то даже «безбашенной» командой. Основное время практически любого матча легко могло закончиться со счётом 3:3, а за камбэком последовать поражение по буллитам или в овертайме. А как иначе, когда речь идёт о команде, средний возраст игроков которой был чуть больше 25 лет? Моложе «моряков» во всей лиге оказались всего три команды: «Сибирь», новокузнецкий «Металлург» и «Локомотив». Показательно, что, забравшись в восьмёрку лучших в начале сезона, «моряки» не покидали её до самого промежуточного финиша. Из знаковых побед можно также отметить домашний успех в матче с действующим обладателем Кубка Гагарина, магнитогорским «Металлургом», а также игру в Подольске, по итогам которой «Адмирал» официально оформил второй за два года выход в плей-офф».

Тем временем пресс-служба ХК «Адмирал» сообщает о начавшейся на сайте клуба и в кассах «Фетисов-Арены» продаже билетов на первые домашние матчи команды. 11 сентября запланирована игра со «Слованом», 13-го – с командой «Йокерит», 15-го – со столичным ЦСКА и 17-го – с «Витязем». Стоимость билетов – от 400 до 2500 рублей.

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