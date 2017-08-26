Сегодня «Адмирал» выйдет против «Ак Барса» на его поле

Представляя соперников, пресс-служба «Ак Барса» отмечает: «С первых же матчей минувшего сезона «Адмирал» зарекомендовал себя весёлой и в чём-то даже «безбашенной» командой. Основное время практически любого матча легко могло закончиться со счётом 3:3, а за камбэком последовать поражение по буллитам или в овертайме. А как иначе, когда речь идёт о команде, средний возраст игроков которой был чуть больше 25 лет? Моложе «моряков» во всей лиге оказались всего три команды: «Сибирь», новокузнецкий «Металлург» и «Локомотив». Показательно, что, забравшись в восьмёрку лучших в начале сезона, «моряки» не покидали её до самого промежуточного финиша. Из знаковых побед можно также отметить домашний успех в матче с действующим обладателем Кубка Гагарина, магнитогорским «Металлургом», а также игру в Подольске, по итогам которой «Адмирал» официально оформил второй за два года выход в плей-офф».