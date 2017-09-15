Молодой хабаровчанин разбился после падения с балкона

В мае этого года в краевой столице из окна выпал мужчина, а вместе с ним — москитная сетка. Происшествие случилось в Центральном районе Хабаровска, в доме № 62 по улице Дикопольцева. У погибшего остались жена и дети. По словам его отца, хабаровчанин брал кредиты, в последнее время ему угрожали. В январе в Комсомольске-на-Амуре жители пятиэтажки нашли под окнами женщину и её четырёхлетнего сына. Врачи выявили у обоих травмы, которые обычно бывают от падения с высоты. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мать находилась в неадекватном состоянии и не могла объяснить, что произошло.