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Posted 15 сентября 2017, 01:32

Published 15 сентября 2017, 01:32

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Молодой хабаровчанин разбился после падения с балкона

15 сентября 2017, 01:32
Сюжет
Происшествие
Обстоятельствами гибели горожанина заинтересовались следователи

В дальневосточной столице следователи возбудили уголовное дело по факту падения 19-летнего хабаровчанина с большой высоты. Молодой человек скончался на месте происшествия от полученных травм.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, тело молодого человека обнаружили вечером 14 сентября возле дома на улице Серышева в Хабаровске. По предварительным данным парень погиб из-за падения с высоты.

По словам очевидцев, молодой человек выпал с общего балкона, расположенного на шестом этаже многоэтажного дома.

В мае этого года в краевой столице из окна выпал мужчина, а вместе с ним — москитная сетка. Происшествие случилось в Центральном районе Хабаровска, в доме № 62 по улице Дикопольцева. У погибшего остались жена и дети. По словам его отца, хабаровчанин брал кредиты, в последнее время ему угрожали. В январе в Комсомольске-на-Амуре жители пятиэтажки нашли под окнами женщину и её четырёхлетнего сына. Врачи выявили у обоих травмы, которые обычно бывают от падения с высоты. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мать находилась в неадекватном состоянии и не могла объяснить, что произошло.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Хабаровск#Происшествие#Следователи#Падение с высоты
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