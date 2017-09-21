Девушка на Fielder и большегруз блокировали движение в центре Владивостока

В результате аварии движение на Светланской в сторону Луговой площади оказалось полностью заблокировано. Ко всему прочему, часть проезжей полосы перекопали работники дорожных служб, а другую часть заняла фура. Примечательно, что грузовик блокировал и выезд с улицы Цесаревича – то есть объехать образовавшийся затор по Корабельной возможности нет. Данная пробка протянулась до перекрёстка с Алеутской. Кроме того, из-за неё сковало движение на всех соседних улицах.