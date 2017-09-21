Девушка на Fielder и большегруз блокировали движение в центре Владивостока

Posted 21 сентября 2017, 08:22
Published 21 сентября 2017, 08:22
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Движение в центре приморской столице оказалось блокированным из-за аварии с участием грузовика, сообщает РИА «Восток-Медиа». Самое печальное, что ДТП произошло в конце рабочего дня.
Под конец рабочего дня в четверг, 21 сентября, во Владивостоке произошло серьёзное ДТП. Из-за него половину города сковал мощный затор. На улице Светланской фура снесла несколько легковых автомобилей. Причины происшествия сейчас выясняются. По предварительной информации, виновницей аварии стала девушка за рулём Toyota Fielder. Она попыталась «пролезть» перед большегрузом, а тот, уходя от столкновения, повредил несколько автомобилей.
В результате аварии движение на Светланской в сторону Луговой площади оказалось полностью заблокировано. Ко всему прочему, часть проезжей полосы перекопали работники дорожных служб, а другую часть заняла фура. Примечательно, что грузовик блокировал и выезд с улицы Цесаревича – то есть объехать образовавшийся затор по Корабельной возможности нет. Данная пробка протянулась до перекрёстка с Алеутской. Кроме того, из-за неё сковало движение на всех соседних улицах.
Некоторые водители, впрочем, пытаются обойти систему – например, как водитель пассажирского автобуса, который решил проехать по раскопанной части дороги.
Если учесть, что авария произошла под занавес рабочего дня, проблем на дороге только прибавится. Горожанам придётся добираться до дома гораздо дольше обычного.
Стоит отметить, что сегодня во Владивостоке большую часть дня наблюдаются проблемы с движением. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что обычные утренние пробки растянулись до обеда. Один из самых продолжительных заторов собрался как раз на Светланской улице.