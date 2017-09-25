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Posted 25 сентября 2017, 00:40

Published 25 сентября 2017, 00:40

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

«Би-2» во Владивостоке: мы отлично провели с вами вечер

25 сентября 2017, 00:40
Празднование Дня тигра завершилось концертом культовой группы

Масштабное празднования Дня тигра в столице Приморья завершилось концертом «Би-2». Также перед горожанами выступили местные группы «Листья травы» и Starcardigan, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Спасибо, Владивосток! Спасибо всем, кто пришёл на наше выступление! Мы отлично провели с вами вечер, надеемся, вы тоже! Ещё раз с Днём тигра вас!», - написали на своей странице в Instagram музыканты после концерта.

К слову, приморцы нисколько не уступали исполнителям по активности в социальных сетях. Сотни фотографий и видеозаписей с концерта появились в Сети.

«Вчера на Дне Тигра играли Би-2! Самое интересное, что я не их фанат и знала только несколько старых песен, но они меня покорили! На своей любимой песне я не могла сдержать слез, это невероятно! Эмоции просто зашкаливали! @b2band спасибо огромное за атмосферу, вы супер! Наверное, самая высшая похвала музыканту сказать о том, что я теперь обязательно послушаю новые песни, буду ходить на концерты и друзьям советовать», «Какие же вы крутые и талантливые, спасибо за классный концерт», «Ооочень понравилось! Хорошо то, что упор был сделан не столько на проверенные хиты, сколько на классные песни из последних альбомов, спасибо за концерт и отличное настроение!», - восторженно пишут приморцы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Владивосток в 18 раз отметил главный экологический праздник страны - День тигра. В карнавальном шествии по этому случаю приняли участие 18 тысяч человек. Кроме того, в преддверии Дня тигра в Приморье появилась ещё одна достопримечательность - памятник сотруднику Госохотнадзора, спасшему тигрёнка.

#Новости#Культура
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