«Би-2» во Владивостоке: мы отлично провели с вами вечер

«Вчера на Дне Тигра играли Би-2! Самое интересное, что я не их фанат и знала только несколько старых песен, но они меня покорили! На своей любимой песне я не могла сдержать слез, это невероятно! Эмоции просто зашкаливали! @b2band спасибо огромное за атмосферу, вы супер! Наверное, самая высшая похвала музыканту сказать о том, что я теперь обязательно послушаю новые песни, буду ходить на концерты и друзьям советовать», «Какие же вы крутые и талантливые, спасибо за классный концерт», «Ооочень понравилось! Хорошо то, что упор был сделан не столько на проверенные хиты, сколько на классные песни из последних альбомов, спасибо за концерт и отличное настроение!», - восторженно пишут приморцы.