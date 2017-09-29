В Москве в третий раз сорвались торги по продаже владивостокского «Хаятта»

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о первых торгах по «Хаятту», которые оказались сорваны: в назначенный день на покупку гостиничного комплекса не поступило ни одной заявки. Начальная цена составляла 4,2 миллиарда рублей, а минимальная - около 2,9 миллиарда. Чуть больше месяца назад «Российский аукционный дом» уточнил новую дату торгов – 28 сентября.