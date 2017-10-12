ГИБДД Приморья поощряет продвинутых водителей свободными окнами

Posted 12 октября 2017, 09:11
Published 12 октября 2017, 09:11
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Не так давно автомобилисты в Приморье, знакомые с сетью Интернет, получили беспрецедентные преимущества в получении государственных услуг - в «профильном» для них ведомстве ГИБДД. Предполагалось, что это избавит окна государственной автоиснпекции от наплыва сотен утренних посетителей, и спустя время представители «автомобильного госоргана» сами оценили эффективность информатизации, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Отдел организационно-аналитической работы и пропаганды ГИБДД управления МВД России по Приморскому краю полностью подтверждает, что новые способы коммуникаций с гражданами на личных авто – настоящий прорыв.
«С появлением возможности давать владельцам машин выделенный день и перехода некоторых наших пунктов на режим работы в новом формате такое явление, как очереди и «человеческие пробки» у окошек, полностью исчезли», - сообщили корреспонденту «Восток-Медиа» в отделе пропаганды ведомства.
Ранее агентство писало о разработке нового способа улучшить жизнь водителям в Приморье: для получения всех вышеперечисленных «благ цивилизации» заявителю достаточно войти на портал государственных услуг, используя любое устройство для выхода в Сеть: компьютер, планшет, ноутбук и даже мобильный телефон. Важнейший «фактор плюс» при таком взаимодействии с ГИБДД - скидка в 30 % по всем пошлинам и получению всех услуг. Будь то регистрация авто в Госавтоинспекции (или её прекращение), изменение сведений об автовладельце или получение разрешительной документации (ПТС, СТС).