ГИБДД Приморья поощряет продвинутых водителей свободными окнами

Ранее агентство писало о разработке нового способа улучшить жизнь водителям в Приморье: для получения всех вышеперечисленных «благ цивилизации» заявителю достаточно войти на портал государственных услуг, используя любое устройство для выхода в Сеть: компьютер, планшет, ноутбук и даже мобильный телефон. Важнейший «фактор плюс» при таком взаимодействии с ГИБДД - скидка в 30 % по всем пошлинам и получению всех услуг. Будь то регистрация авто в Госавтоинспекции (или её прекращение), изменение сведений об автовладельце или получение разрешительной документации (ПТС, СТС).