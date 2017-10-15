В Приморье началась региональная программа фестиваля молодёжи и студентов

Posted 15 октября 2017, 07:16
Published 15 октября 2017, 07:16
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Сегодня, 15 октября, в ДВФУ началась региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Сам фестиваль, как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», проходит в Сочи.
Около 200 российских и иностранных представителей молодёжных организаций собрались в Приморье для участия в крупнейшем международном молодёжном мероприятии. С делегатами встретился врио губернатора Андрей Тарасенко, также он прошёлся по корпусам Дальневосточного федерального университета.
Тарасенко сказал участникам: «Я рад приветствовать вас в Приморье! Вы - наше будущее: кто-то из вас станет врачом, кто-то заслуженным деятелем науки, кто-то возглавит огромную корпорацию. Но все вы живете на этой земле, и ваша главная задача – научиться жить мирно».
После торжественного открытия у гостей Приморья будут два насыщенных дня: пленарная сессия, работа тематических площадок, посещение Приморского океанариума и всероссийского детского центра «Океан», морская прогулка, встреча с ровесниками из национальных общественных объединений региона.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября 2017 в Сочи. Участниками мероприятия стали более 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира в возрасте 18 - 35 лет. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тысяч волонтеров.
Праздник мирового молодежного сообщества объединяет молодых лидеров в различных сферах: представителей НКО, молодежи, достигшей успехов в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT, политике, лучших представителей студенчества, соотечественников и иностранцев, интересующихся российской культурой.
По данным краевой администрации, Приморский край в Сочи представляет официальная делегация из 56 человек, прошедших конкурсный отбор. Также путёвки получили представители партнёрских программ фестиваля и студенты Школы экономики и менеджмента ДВФУ, которые выиграли конкурс в рамках Восточного экономического форума.
В главном медиацентре фестиваля в Сочи развёрнута интерактивная выставка Приморского края, на стендах которой представлены Дальневосточный федеральный университет, комплекс «Приморское кольцо», Приморский океанариум, детский центр «Океан». Интерактивная площадка с технологией дополненной реальности «Дальневосточный леопард» позволяет не только близко увидеть, но и погладить редкое животное.