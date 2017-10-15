В Приморье началась региональная программа фестиваля молодёжи и студентов

Тарасенко сказал участникам: «Я рад приветствовать вас в Приморье! Вы - наше будущее: кто-то из вас станет врачом, кто-то заслуженным деятелем науки, кто-то возглавит огромную корпорацию. Но все вы живете на этой земле, и ваша главная задача – научиться жить мирно».