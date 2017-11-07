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Posted 7 ноября 2017, 03:35

Published 7 ноября 2017, 03:35

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Стали известны подробности атаки на журналистов в Сирии

7 ноября 2017, 03:35
Сюжет
Происшествие
Дальневосточник Константин Худолеев оказался ближе всех ко взрыву

Российские журналисты, раненые накануне в сирийском городе Дейр-эз-Зор, в настоящее время находятся на пути в Москву. Об этом сообщил РИА «Восток-Медиа» информированный источник.

Российские журналисты Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев (Звезда) и Дмитрий Стародубский (Звезда), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности, накануне получили ранения в результате взрыва в городе Дейр-эз-Зор. По сообщению Министерства обороны России, взорвался управляемый фугас террористов.

По словам собеседника агентства, который общался с Константином Худолеевым по телефону, мощность взрыва была сопоставима с 82-мм артиллерийской миной. Если бы боеприпас был мощнее, то «все бы полегли». Константин находился ближе всех к взрыву, но получил только осколочное ранение ноги, «других посекло сильнее». Константин был в бронежилете, после инцидента бронежилет не осматривал, не исключено, что еще несколько осколков попало в «броню».

«Сейчас все летят в Москву после госпиталя в Сирии» - уточнил собеседник информационного агентства.

Константин Худолеев хорошо известен приморцам. Свою карьеру он начинал на местном телевидении, затем несколько лет работал собственным корреспондентом Пятого канала в Приморье.

#Новости#Происшествие#В мире#Терроризм#СМИ#Сирия
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