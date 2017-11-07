Стали известны подробности атаки на журналистов в Сирии

Posted 7 ноября 2017, 03:35
Published 7 ноября 2017, 03:35
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Российские журналисты, раненые накануне в сирийском городе Дейр-эз-Зор, в настоящее время находятся на пути в Москву. Об этом сообщил РИА «Восток-Медиа» информированный источник.
Российские журналисты Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев (Звезда) и Дмитрий Стародубский (Звезда), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности, накануне получили ранения в результате взрыва в городе Дейр-эз-Зор. По сообщению Министерства обороны России, взорвался управляемый фугас террористов.
По словам собеседника агентства, который общался с Константином Худолеевым по телефону, мощность взрыва была сопоставима с 82-мм артиллерийской миной. Если бы боеприпас был мощнее, то «все бы полегли». Константин находился ближе всех к взрыву, но получил только осколочное ранение ноги, «других посекло сильнее». Константин был в бронежилете, после инцидента бронежилет не осматривал, не исключено, что еще несколько осколков попало в «броню».
«Сейчас все летят в Москву после госпиталя в Сирии» - уточнил собеседник информационного агентства.
Константин Худолеев хорошо известен приморцам. Свою карьеру он начинал на местном телевидении, затем несколько лет работал собственным корреспондентом Пятого канала в Приморье.