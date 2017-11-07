Стали известны подробности атаки на журналистов в Сирии

По словам собеседника агентства, который общался с Константином Худолеевым по телефону, мощность взрыва была сопоставима с 82-мм артиллерийской миной. Если бы боеприпас был мощнее, то «все бы полегли». Константин находился ближе всех к взрыву, но получил только осколочное ранение ноги, «других посекло сильнее». Константин был в бронежилете, после инцидента бронежилет не осматривал, не исключено, что еще несколько осколков попало в «броню».