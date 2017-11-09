Тарасенко пожелал торговым сетям умерить аппетит

Posted 9 ноября 2017, 01:11
Published 9 ноября 2017, 01:11
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Глава Приморского края рекомендовал проверяющим структурам не злоупотреблять проверками и «не давить без причины» на бизнес. При этом он считает необходимым организовать встречу с торговыми сетями в связи с высокими ценами, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
Андрей Тарасенко, возглавивший месяц назад Приморский край, пригласил к себе руководителей местных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФАС, ветеринарной инспекции, а также своих подчинённых из департамента лицензирования и торговли. В том числе обратил внимание на необходимость снижения числа проверок: «Не нужно без причины давить проверками, и так сложно местным, многие бросают бизнес, хозяйства, уезжают! Дайте паузу нашим, пусть поднимутся, окрепнут, если нет серьёзных нарушений, не трогайте».
Руководителя региона поддержал главный федеральный инспектор по Приморскому краю Вадим Здоренко: «Все проверки должны быть взвешены, нет острой необходимости – не проводите».
Кроме того, Тарасенко обратил внимание на высокие цены в магазинах: «Необходимо организовать встречу с торговыми сетями, они должны умерить аппетит, потому что 30 % накрутки – это слишком много. Если не захотят, тогда будем думать над созданием краевой торговой сети, где приморские предприятия смогут торговать без огромных накруток».
Также главу региона не устраивает ситуация, при которой «полки заставлены низкосортными товарами из других регионов», а местных производителей не пускают на рынок. В ситуации будет разбираться антимонопольная служба.