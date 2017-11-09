Тарасенко пожелал торговым сетям умерить аппетит

Андрей Тарасенко, возглавивший месяц назад Приморский край, пригласил к себе руководителей местных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФАС, ветеринарной инспекции, а также своих подчинённых из департамента лицензирования и торговли. В том числе обратил внимание на необходимость снижения числа проверок: «Не нужно без причины давить проверками, и так сложно местным, многие бросают бизнес, хозяйства, уезжают! Дайте паузу нашим, пусть поднимутся, окрепнут, если нет серьёзных нарушений, не трогайте».