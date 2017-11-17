Напавшего с ножом на швею хабаровчанина отправили под суд

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жертвой злоумышленника стала сотрудница швейного ателье. Она смотрела фильм на своём планшете, потому что у неё не было клиентов. В мастерскую зашёл мужчина и поинтересовался, сколько стоит починить замок на молнии. После этого он вышел, а через несколько минут вернулся с ножом в руках. Под угрозой физической расправы злоумышленник потребовал у работницы гаджет и, получив желаемое, ушёл. Ущерб потерпевшая оценила в четыре тысячи рублей.