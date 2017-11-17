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Posted 17 ноября 2017, 04:59

Published 17 ноября 2017, 04:59

Modified 17 августа 2022, 09:23

Updated 17 августа 2022, 09:23

Напавшего с ножом на швею хабаровчанина отправили под суд

17 ноября 2017, 04:59
Сюжет
Происшествие
Фигурант сломал свой телефон и решил восполнить потерю чужим имуществом

В дальневосточной столице осудят местного жителя, который совершил разбойное нападение на ателье. Угрожая швее ножом, он похитил её планшетный компьютер и скрылся. Мужчина объяснил это тем, что сломал свой мобильник и захотел восполнить потерю.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жертвой злоумышленника стала сотрудница швейного ателье. Она смотрела фильм на своём планшете, потому что у неё не было клиентов. В мастерскую зашёл мужчина и поинтересовался, сколько стоит починить замок на молнии. После этого он вышел, а через несколько минут вернулся с ножом в руках. Под угрозой физической расправы злоумышленник потребовал у работницы гаджет и, получив желаемое, ушёл. Ущерб потерпевшая оценила в четыре тысячи рублей.

Несмотря на стресс, женщина хорошо рассмотрела нападавшего и дала его подробное описание сотрудникам полиции. Подозреваемого удалось задержать — им оказался житель одного из соседних домов. Раньше 38-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности — за хранение наркотиков. Свой новый проступок объяснил тем, что был нетрезв. Пока он распивал алкоголь, у него сломался мобильный телефон, и фигурант решил восполнить потерю.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, на мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой». Правоохранители завершили расследование и передали материалы в суд.

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