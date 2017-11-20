Американцев напугали приморским лайнером с каннибалами на борту

Сегодня во многих СМИ появилась информация о том, что к американским берегам прибило останки российского судна «Любовь Орлова». Круизный лайнер, некогда принадлежавший Дальневосточному морскому пароходству, ещё в 2013 году пропал во время буксировки в Доминиканскую республику из Канады. С тех пор он находится в свободном плавании по Мировому океану. В 2014 судно видели у берегов Великобритании. Учёные опасаются, что на борту лайнера находится огромное количество крыс, которые долгое время питались только друг другом.