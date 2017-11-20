vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября 2017, 02:35

Published 20 ноября 2017, 02:35

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Американцев напугали приморским лайнером с каннибалами на борту

20 ноября 2017, 02:35
Сюжет
Происшествие
«Любовь Орлова» уже несколько лет свободно плавает по Мировому океану

Целый ряд зарубежных и российских СМИ сообщили о том, что приморское судно-призрак «Любовь Орлова» прибило к берегам США. Информация оказалась «уткой», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня во многих СМИ появилась информация о том, что к американским берегам прибило останки российского судна «Любовь Орлова». Круизный лайнер, некогда принадлежавший Дальневосточному морскому пароходству, ещё в 2013 году пропал во время буксировки в Доминиканскую республику из Канады. С тех пор он находится в свободном плавании по Мировому океану. В 2014 судно видели у берегов Великобритании. Учёные опасаются, что на борту лайнера находится огромное количество крыс, которые долгое время питались только друг другом.

Снимки приморского «судна-призрака» опубликовали несколько крупных «жёлтых» газет, включая Daily Mirror и Sun. Однако, как утверждают эксперты, останки судна принадлежат американскому танкеру, который спокойно лежит на этом месте с 1930-х годов. Снимок является скриншотом видео о нём, показанном на сайте Science Channel. Журналисты же решили просто поспекулировать на популярной теме, соорудив из снимка фейк.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о насыщенной жизни «Любови Орловой». Судно спустили на воду в 1976 году. Вплоть до 1999 года оно принадлежало Дальневосточному пароходству. Затем его продали на Мальту. 100-метровый теплоход стал ходить в арктические круизы вдоль канадского берега. В 2010 году судно арестовали за долги. Лайнер стоял на приколе два года, после чего его отправили на металлолом в Доминикану. Именно там судно и потерялось: из-за сильного шторма буксиру пришлось отцепить «Орлову».

#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика