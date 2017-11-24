Андрей Мартемьянов: «Тиграми» должен руководить тигр, желательно злой

— В первую очередь, Виктор Васильевич Тихонов. Под его руководством я играл в ЦСКА, очень многое у него перенял. Даже сейчас, когда я уже тренер, а не игрок, я во многих ситуациях мысленно меняюсь с ним местами и думаю: «А что бы он предпринял в этом случае?». Его поведение в команде, стиль руководства и знание хоккея очень многое мне дали. Кроме этого, вспоминаю Игоря Ефимовича Дмитриева, Валерия Ивановича Васильева. У меня внутри школа советского хоккея. Я ориентируюсь на то, как эти люди в тех или иных сложных ситуациях выходили из положения. Естественно, я думаю, это одни из лучших тренеров в мировом хоккее. Может быть, многие методы тогда кому-то не нравились. Но это были времена СССР, потом у нас был переходный период и мы находились в непонятном состоянии, немного изменились нравы, мировоззрение. А в итоге мы возвращаемся обратно — к тому хоккею, который был.