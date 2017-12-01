Эпидпорог по внебольничной пневмонии в Хабаровском крае превышен на 40 %

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что только в дальневосточной столице с января по октябрь 2017 года зарегистрировали 2933 случая заражения внебольничной пневмонией. Это практически на тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство заболевших — дети, которые во многих случаях заражаются от своих родителей.