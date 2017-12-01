Эпидпорог по внебольничной пневмонии в Хабаровском крае превышен на 40 %

Posted 1 декабря 2017, 03:21
Published 1 декабря 2017, 03:21
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
В Хабаровском крае начался подъём заболеваемости внебольничной пневмонией. Сейчас эпидемический порог превышен более чем на 40 %. Больше половины заболевших — дети в возрасте от одного года до шести лет. Специалисты зарегистрировали 1737 случаев заражения
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, вспышек массовых заболеваний в детских коллективах нет. Ведомство предложило региональному министерству образования и науки, а также министерству здравоохранения края провести профилактические и противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить новых случаев заражения.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что только в дальневосточной столице с января по октябрь 2017 года зарегистрировали 2933 случая заражения внебольничной пневмонией. Это практически на тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство заболевших — дети, которые во многих случаях заражаются от своих родителей.
Пневмония является одной из форм острой респираторной инфекции, которая воздействует на лёгкие. При пневмонии альвеолы лёгких заполняются гноем и жидкостью. Это делает дыхание болезненным и ограничивает поступление кислорода.