ХК «Адмирал» сменил генерального директора

До сегодняшнего дня должность гендиректора занимал президент промоутерской компании Fight Nights, победитель кубка мира по джиу-джитсу 2003 года, чемпион Москвы по боевому самбо 2006 года, мастер спорта международного класса по джиу-джитсу, мастер спорта по самбо, тренер высшей категории по самбо, вице-президент Федерации ММА Москвы, руководитель компании «Сумма Спорт» Камил Гаджиев. К слову, президентом клуба является основатель и акционер Группы «Сумма» Зиявудин Магомедов.