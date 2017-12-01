ХК «Адмирал» сменил генерального директора

Posted 1 декабря 2017, 05:47
Published 1 декабря 2017, 05:47
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
В приморском хоккейном клубе «Адмирал» сменилось руководство. С сегодняшнего дня его генеральным директором является Сергей Сошников, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Информация о назначении появилась накануне, 30 ноября. Однако сам Сошников в комментарии «Советскому спорту» ничего по этому поводу не сказал.
«На данный момент я сохраняю пост генерального директора ЦСК ВВС, и вся моя работа направлена на то, чтобы сделать этот клуб сильнее», - сказал Сошников.
Однако в пятницу, 1 декабря, достоверный источник подтвердил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» информацию о кадровых переменах. «Да, Сергей Сошников с сегодняшнего дня является генеральным директором», - уточнил собеседник агентства.
В сезоне 2011-2012 Сошников работал в пражском «Льве», а последнее время занимал пост генерального директора в самарском клубе Высшей хоккейной лиги ЦСК ВВС (центральный спортивный клуб военно-воздушных сил).
До сегодняшнего дня должность гендиректора занимал президент промоутерской компании Fight Nights, победитель кубка мира по джиу-джитсу 2003 года, чемпион Москвы по боевому самбо 2006 года, мастер спорта международного класса по джиу-джитсу, мастер спорта по самбо, тренер высшей категории по самбо, вице-президент Федерации ММА Москвы, руководитель компании «Сумма Спорт» Камил Гаджиев. К слову, президентом клуба является основатель и акционер Группы «Сумма» Зиявудин Магомедов.