vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря 2017, 05:47

Published 1 декабря 2017, 05:47

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

ХК «Адмирал» сменил генерального директора

1 декабря 2017, 05:47
Сюжет
Спорт
Ранее эту руководящую должность занимал Камил Гаджиев

В приморском хоккейном клубе «Адмирал» сменилось руководство. С сегодняшнего дня его генеральным директором является Сергей Сошников, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информация о назначении появилась накануне, 30 ноября. Однако сам Сошников в комментарии «Советскому спорту» ничего по этому поводу не сказал.

«На данный момент я сохраняю пост генерального директора ЦСК ВВС, и вся моя работа направлена на то, чтобы сделать этот клуб сильнее», - сказал Сошников.

Однако в пятницу, 1 декабря, достоверный источник подтвердил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» информацию о кадровых переменах. «Да, Сергей Сошников с сегодняшнего дня является генеральным директором», - уточнил собеседник агентства.

В сезоне 2011-2012 Сошников работал в пражском «Льве», а последнее время занимал пост генерального директора в самарском клубе Высшей хоккейной лиги ЦСК ВВС (центральный спортивный клуб военно-воздушных сил).

До сегодняшнего дня должность гендиректора занимал президент промоутерской компании Fight Nights, победитель кубка мира по джиу-джитсу 2003 года, чемпион Москвы по боевому самбо 2006 года, мастер спорта международного класса по джиу-джитсу, мастер спорта по самбо, тренер высшей категории по самбо, вице-президент Федерации ММА Москвы, руководитель компании «Сумма Спорт» Камил Гаджиев. К слову, президентом клуба является основатель и акционер Группы «Сумма» Зиявудин Магомедов.

#Новости#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика