«СКА-Хабаровск» побил свои антирекорды в РФПЛ

Футбольная команда «СКА-Хабаровск» провела в Каспийске встречу с «Анжи». Этот матч стал худшим для «армейцев» в нынешнем сезоне: команда потерпела самое крупное поражение — 0:4 и третий раз за текущий сезон пропустила четыре мяча за игру. Почти так же в этом сезоне СКА выступил только в Краснодаре, где потерпел поражение со счётом 1:4.