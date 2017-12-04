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Posted 3 декабря 2017, 23:41

Published 3 декабря 2017, 23:41

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

«СКА-Хабаровск» побил свои антирекорды в РФПЛ

3 декабря 2017, 23:41
Сюжет
Спорт
«Армейцы» потерпели в Каспийске самое крупное поражение в сезоне

Футбольная команда «СКА-Хабаровск» провела в Каспийске встречу с «Анжи». Этот матч стал худшим для «армейцев» в нынешнем сезоне: команда потерпела самое крупное поражение — 0:4 и третий раз за текущий сезон пропустила четыре мяча за игру. Почти так же в этом сезоне СКА выступил только в Краснодаре, где потерпел поражение со счётом 1:4.

Как сообщает пресс-служба «СКА-Хабаровска», впервые в рамках российской Премьер-лиги «армейцы» завершали матч в меньшинстве. За фол, прервавший перспективную атаку хозяев «Анжи-Арены», поле покинул голкипер Александр Криворучко. Он вышел на поле в стартовом составе СКА в третий раз в нынешнем сезоне.

Ещё одна потеря для СКА в матче с «Анжи» — вынужденная замена центрального защитника Александра Пуцко. Футболист, пропустивший из-за травмы бедра два домашних матча с ЦСКА и «Локомотивом», ушёл в раздевалку в первом тайме, уступив место Исмаилу Эдиеву. Третий раз в сезоне участие в матче не принял полузащитник Максим Казанков. Хавбека оставили в запасе.

«СКА-Хабаровск» не может выиграть уже семь матчей в РФПЛ. Поражение в Каспийске стало для «армейцев» пятым кряду. Следующую встречу команда проведёт 9 декабря. Соперником дальневосточников станет казанский «Рубин».

#Новости#Хабаровский край#Спорт#Спорт27#Футбол#РФПЛ#СКА-Хабаровск
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