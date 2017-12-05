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Posted 5 декабря 2017, 04:36

Published 5 декабря 2017, 04:36

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Вратарь хабаровского «Амура» сыграет на Кубке Первого канала

5 декабря 2017, 04:36
Сюжет
Спорт
Юху Метсолу вызвали в сборную Финляндии

Во втором этапе Еврохоккейтура — Кубке Первого канала примет участие вратарь хабаровского клуба «Амур». Юха Метсола вошёл в число игроков, вызванных в состав национальной сборной Финляндии.

Помимо Метсолы на Кубке Первого канала за скандинавскую страну сыграют ещё 12 хоккеистов из разных клубов КХЛ. Первым соперником финнов станет команда Чехии, после этого сборная встретится с игроками из Южной Кореи, а затем — России. Примут ли участие во втором этапе другие легионеры «Амура», пока неизвестно.

«Пока информацией о вызовах других легионеров в сборные мы не располагаем. Официальные документы в клуб не приходили. Может быть поступят в ближайшие дни. Но на сегодняшний день нам известно только о вызове Юхе Метсолы», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.

На первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла, который прошёл в Финляндии, хозяева заняли первое место, выиграв все три матча. Сборная России стала второй, одержав две победы. Тогда Юха Метсола не вошёл в состав сборной.

В этом году легионеры «Амура» участвовали в Шведских играх. В составе своих сборных на заключительном этапе Евротура выступили чехи Томаш Зорона и Ян Коларж, а также финн Юха Метсола.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Спорт#Хабаровск#Хоккей#ХК Амур#Спорт27
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