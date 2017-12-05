Вратарь хабаровского «Амура» сыграет на Кубке Первого канала

«Пока информацией о вызовах других легионеров в сборные мы не располагаем. Официальные документы в клуб не приходили. Может быть поступят в ближайшие дни. Но на сегодняшний день нам известно только о вызове Юхе Метсолы», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.