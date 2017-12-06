Ассоциация поддержки резидентов порто-франко обратилась к депутатам

Posted 6 декабря 2017, 04:14
Published 6 декабря 2017, 04:14
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Одной из тем обсуждения в Законодательном собрании Приморского края накануне стала реализация федерального закона «О свободном порте Владивосток». В заседании комитета по экономической политике и собственности, кроме самих депутатов, участвовали также представители администрации, инвесторы и другие заинтересованные.
По информации пресс-службы Заксобрания, депутаты постарались оценить существующую нормативно-правовую базу с точки зрения эффективности стимулирования деловой активности, а также выяснить необходимость её дальнейшего совершенствования.
Главной проблемой для резидентов свободного порта Владивосток остается земельный вопрос. «Из более чем 300 зарегистрированных резидентов начали свою деятельность всего 25, - рассказал председатель Ассоциации поддержки резидентов СВП Антон Скорик. - По статистике, всего лишь 15 процентов инвесторов, которые нуждаются в земле, смогли её получить. Это застарелая проблема, и причины её чаще всего кроются в том, что проект не соответствует назначению земельного участка, на котором его хотят реализовать. Исправить ситуацию должен законопроект о передаче полномочий по распоряжению земельными участками Корпорации развития Дальнего Востока, который сегодня подготовлен Минвостокразвития».
Кроме того, изменения, которые вносятся в настоящее время в генеральный план Владивостока, а также правила землепользования и застройки, приостанавливают реализацию части заявленных инвестиционных проектов, уже прошедших проектирование. Поэтому Антон Скорик обратился к парламентариям с просьбой поддержать позицию ассоциации по сохранению назначения участков, уже занятых проектами-резидентами СВП.
«Нареканий на налоговое законодательство и предложений по его корректировке от резидентов СПВ не поступало, - отметила и.о. директора краевого департамента экономики и развития предпринимательства Анна Терлецкая. - В нынешнем году льготы по налогу на прибыль получили 24 резидента, по налогу на имущество – 19. Уверена, что в дальнейшем и другие резиденты используют эту возможность, как только у них на балансе появится налогооблагаемая база или прибыль».
В целом же, подвёл итог обсуждению председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко, реализация закона идёт в плановом режиме. «Кроме вопросов по ускоренному прохождению таможенных процедур, оформлению земельных участков и возврату НДС, которые уже ранее озвучивали основные инвесторы, претензий к существующему законодательству у них нет», - сказал депутат.