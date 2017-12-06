Ассоциация поддержки резидентов порто-франко обратилась к депутатам

Главной проблемой для резидентов свободного порта Владивосток остается земельный вопрос. «Из более чем 300 зарегистрированных резидентов начали свою деятельность всего 25, - рассказал председатель Ассоциации поддержки резидентов СВП Антон Скорик. - По статистике, всего лишь 15 процентов инвесторов, которые нуждаются в земле, смогли её получить. Это застарелая проблема, и причины её чаще всего кроются в том, что проект не соответствует назначению земельного участка, на котором его хотят реализовать. Исправить ситуацию должен законопроект о передаче полномочий по распоряжению земельными участками Корпорации развития Дальнего Востока, который сегодня подготовлен Минвостокразвития».