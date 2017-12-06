Столица Приморья оказалась самым холодным городом на побережье

Posted 5 декабря 2017, 23:50
Published 5 декабря 2017, 23:50
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Приморская столица стала самым холодным населённым пунктом на побережье региона. По краю сохраняется морозная погода, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным портала "Примпогода", сегодня, 6 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае ожидается переменная облачность без осадков. Умеренный ветер подует с северо-запада. Температура воздуха составит от -5 до -17 градусов. Во Владивостоке ожидается небольшая облачность без осадков. Столбик термометров остановится на отметках -10... -12 градусов.
Азиатский антициклон, расположившийся над центральными районами Азии, является одним из основных центров действия атмосферы и определяет в зимний период погоду над Евразией. Сейчас ядро антициклона находится над горными хребтами Монголии. Он распространил свои отроги далеко на запад и восток. Приморье в минувшие сутки оказалось под опекой одного из его отрогов, который обусловил в крае холодную и малооблачную погоду.
Местами в западных и восточных районах Приморья среднесуточная температура воздуха оказалась на 7–10 градусов ниже средних многолетних значений на эту дату. Ко всему прочему, Владивосток оказался самым холодным населённым пунктом на побережье. В ночные часы температура воздуха опустилась до отметки −15 градусов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, то главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал о погоде первой декады декабря. По его словам в ближайшее время приличных снегопадов можно не ждать, но столбик термометра в отдельных районах может опуститься ниже -40 градусов. К слову, морозы, сковавшие регион, удивляют даже синопиков.