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Posted 5 декабря 2017, 23:50

Published 5 декабря 2017, 23:50

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Столица Приморья оказалась самым холодным городом на побережье

5 декабря 2017, 23:50
Морозы, наступившие в регионе, удивляют даже синоптиков

Приморская столица стала самым холодным населённым пунктом на побережье региона. По краю сохраняется морозная погода, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала "Примпогода", сегодня, 6 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае ожидается переменная облачность без осадков. Умеренный ветер подует с северо-запада. Температура воздуха составит от -5 до -17 градусов. Во Владивостоке ожидается небольшая облачность без осадков. Столбик термометров остановится на отметках -10... -12 градусов.

Азиатский антициклон, расположившийся над центральными районами Азии, является одним из основных центров действия атмосферы и определяет в зимний период погоду над Евразией. Сейчас ядро антициклона находится над горными хребтами Монголии. Он распространил свои отроги далеко на запад и восток. Приморье в минувшие сутки оказалось под опекой одного из его отрогов, который обусловил в крае холодную и малооблачную погоду.

Местами в западных и восточных районах Приморья среднесуточная температура воздуха оказалась на 7–10 градусов ниже средних многолетних значений на эту дату. Ко всему прочему, Владивосток оказался самым холодным населённым пунктом на побережье. В ночные часы температура воздуха опустилась до отметки −15 градусов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, то главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал о погоде первой декады декабря. По его словам в ближайшее время приличных снегопадов можно не ждать, но столбик термометра в отдельных районах может опуститься ниже -40 градусов. К слову, морозы, сковавшие регион, удивляют даже синопиков.

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