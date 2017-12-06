Столица Приморья оказалась самым холодным городом на побережье

Азиатский антициклон, расположившийся над центральными районами Азии, является одним из основных центров действия атмосферы и определяет в зимний период погоду над Евразией. Сейчас ядро антициклона находится над горными хребтами Монголии. Он распространил свои отроги далеко на запад и восток. Приморье в минувшие сутки оказалось под опекой одного из его отрогов, который обусловил в крае холодную и малооблачную погоду.