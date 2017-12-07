На «Днях Дальнего Востока» в метро Москвы запустят вагон Хабаровского края

В рамках «Дней Дальнего Востока», которые стартуют 8 декабря в Москве, в столичном метро запустят вагон Хабаровского края. Он будет двигаться в составе специального поезда по Таганско-Краснопресненской линии с 10 декабря. Регион отличится ещё одним важным моментом: местный ансамбль «Славянская душа» первым выступит на открытии.