На «Днях Дальнего Востока» в метро Москвы запустят вагон Хабаровского края

Posted 7 декабря 2017, 08:02
Published 7 декабря 2017, 08:02
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
В рамках «Дней Дальнего Востока», которые стартуют 8 декабря в Москве, в столичном метро запустят вагон Хабаровского края. Он будет двигаться в составе специального поезда по Таганско-Краснопресненской линии с 10 декабря. Регион отличится ещё одним важным моментом: местный ансамбль «Славянская душа» первым выступит на открытии.
Брендированный поезд расскажет о каждом субъекте ДФО, в одном из вагонов покажут достопримечательности, исторические факты, цифры и знаменитых личностей Хабаровского края. Как сообщает пресс-служба правительства региона, москвичи увидят там петроглифы Сикачи-Аляна, информацию о Большом Уссурийском острове, мост через Амур, а также Комсомольск — местный центр авиа- и судостроения.
Также вагон Хабаровского края покажет туристический потенциал региона. Среди главных достопримечательностей продемонстрируют Амур, архипелаг Шантарских островов, Большехехцирский заповедник, отдельные выдающиеся архитектурные сооружения, озеро Амут и озеро лотосов.
Откроет «Дни Дальнего Востока» хабаровский ансамбль песни и танца «Славянская душа». В рамках культурной программы фольклорные концерты будут проходить ежедневно.
«Мы везём большую творческую делегацию. Помимо ансамбля "Славянская душа", регион представит хореографический ансамбль "Сэнкуре", а также представители коренных народов края, которые проведут, в том числе, мастер-классы по национальной вышивке и изготовлению сувениров из рыбьей кожи», — рассказал заместитель председателя правительства края — министр культуры Александр Федосов.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на «Дни Дальнего Востока» регион повёз «ожившие картины» с самолётами и морскими судами, а также местные дары природы. Участники смогут разработать собственный дизайн-проект Sukhoi Superjet 100.