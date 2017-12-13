vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря 2017, 03:01

Published 13 декабря 2017, 03:01

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Общественники выявили нарушения в лесной сфере Приморья

13 декабря 2017, 03:01
Надзорные органы подтвердили информацию активистов и отреагировали

Активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае добились принятия мер органами прокуратуры по фактам нарушений при реализации полномочий региона в лесной сфере. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Юрий Логинов, общественники неоднократно обращались как к властям, так и в органы прокуратуры после того, как установили, что властями региона не ведётся полноценный учёт особо ценных и редких лесов. Это приводит к угрозе уничтожения реликтовых насаждений.

«Проблема сохранения лесов в Приморье стоит достаточно остро. Не так давно мы добились проведения общественных слушаний и положительного решения по созданию «зеленого щита» вокруг Владивостока. Теперь властям региона следует наводить порядок с лесоустройством и учётом редких лесов, на что мы уже неоднократно указывали чиновникам», – подчеркнул Логинов.

В рамках проведения надзорных мероприятий прокуратура Приморского края вскрыла многочисленные нарушения в деятельности департамента лесного хозяйства. В частности, в нарушение требований закона в лесохозяйственные регламенты лесничеств не вносились изменения, касающиеся смены структуры и состояния лесов, данных специальных обследований, изменений действующих нормативных правовых актов в области лесных отношений и другой актуальной информации.

«В результате такого положения дел департамент допускал оформление и утверждение положительных заключений государственной экспертизы проектов освоения лесов, основанных на исходных документах, не соответствующих требованиям лесного законодательства», – отметил эксперт.

По результатам прокурорской проверки надзорный орган региона внёс представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Вопрос находится на контроле общественников.

#Новости#Общество#ОНФ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика