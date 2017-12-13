Общественники выявили нарушения в лесной сфере Приморья

Posted 13 декабря 2017, 03:01
Published 13 декабря 2017, 03:01
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае добились принятия мер органами прокуратуры по фактам нарушений при реализации полномочий региона в лесной сфере. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».
Как рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Юрий Логинов, общественники неоднократно обращались как к властям, так и в органы прокуратуры после того, как установили, что властями региона не ведётся полноценный учёт особо ценных и редких лесов. Это приводит к угрозе уничтожения реликтовых насаждений.
«Проблема сохранения лесов в Приморье стоит достаточно остро. Не так давно мы добились проведения общественных слушаний и положительного решения по созданию «зеленого щита» вокруг Владивостока. Теперь властям региона следует наводить порядок с лесоустройством и учётом редких лесов, на что мы уже неоднократно указывали чиновникам», – подчеркнул Логинов.
В рамках проведения надзорных мероприятий прокуратура Приморского края вскрыла многочисленные нарушения в деятельности департамента лесного хозяйства. В частности, в нарушение требований закона в лесохозяйственные регламенты лесничеств не вносились изменения, касающиеся смены структуры и состояния лесов, данных специальных обследований, изменений действующих нормативных правовых актов в области лесных отношений и другой актуальной информации.
«В результате такого положения дел департамент допускал оформление и утверждение положительных заключений государственной экспертизы проектов освоения лесов, основанных на исходных документах, не соответствующих требованиям лесного законодательства», – отметил эксперт.
По результатам прокурорской проверки надзорный орган региона внёс представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Вопрос находится на контроле общественников.