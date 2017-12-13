Общественники выявили нарушения в лесной сфере Приморья

Как рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Юрий Логинов, общественники неоднократно обращались как к властям, так и в органы прокуратуры после того, как установили, что властями региона не ведётся полноценный учёт особо ценных и редких лесов. Это приводит к угрозе уничтожения реликтовых насаждений.