Трассу Хабаровск — Владивосток открыли для автобусов

Posted 14 декабря 2017, 23:46
Published 14 декабря 2017, 23:46
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
После улучшения погодных условий и очистки дорожного полотна от снега и наледи в Хабаровском крае открыли участок трассы, соединяющей дальневосточную столицу и Владивосток.
«В связи с уменьшением снегопада и снижением скорости ветра, появлением достаточных условий видимости, а также принятием дорожными организациями мер по ликвидации последствий непогоды возобновлено движение автобусного сообщения на участке автомобильной дороги федерального значения А-370 "Уссури"», — сообщает отделение пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю
Чтобы ликвидировать последствия снегопада на трассу вышла тяжёлая техника. Движение для пассажирских автобусов закрыли ещё 11 декабря. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, чтоб ограничение вводили на участке с 12 по 240 километр.
Агентство писало, что на время снегопада дважды закрывали трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Окончательно движение для автобусов по ней разрешили днём 14 декабря. Причина была всё та же — неблагоприятные дорожные и климатические условия, связанные с выпадением снега и образованием гололёда.
Недоступной для пассажирского транспорта на время непогоды была и трасса Хабаровск — Биробиджан. Решение о введении ограничений принимали власти Еврейской автономной области.