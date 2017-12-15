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Posted 14 декабря 2017, 23:46

Published 14 декабря 2017, 23:46

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Трассу Хабаровск — Владивосток открыли для автобусов

14 декабря 2017, 23:46
Ограничение движения действовало четыре дня

После улучшения погодных условий и очистки дорожного полотна от снега и наледи в Хабаровском крае открыли участок трассы, соединяющей дальневосточную столицу и Владивосток.

«В связи с уменьшением снегопада и снижением скорости ветра, появлением достаточных условий видимости, а также принятием дорожными организациями мер по ликвидации последствий непогоды возобновлено движение автобусного сообщения на участке автомобильной дороги федерального значения А-370 "Уссури"», — сообщает отделение пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю

Чтобы ликвидировать последствия снегопада на трассу вышла тяжёлая техника. Движение для пассажирских автобусов закрыли ещё 11 декабря. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, чтоб ограничение вводили на участке с 12 по 240 километр.

Агентство писало, что на время снегопада дважды закрывали трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Окончательно движение для автобусов по ней разрешили днём 14 декабря. Причина была всё та же — неблагоприятные дорожные и климатические условия, связанные с выпадением снега и образованием гололёда.

Недоступной для пассажирского транспорта на время непогоды была и трасса Хабаровск — Биробиджан. Решение о введении ограничений принимали власти Еврейской автономной области.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Владивосток#Дороги27
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