Трассу Хабаровск — Владивосток открыли для автобусов

Агентство писало, что на время снегопада дважды закрывали трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Окончательно движение для автобусов по ней разрешили днём 14 декабря. Причина была всё та же — неблагоприятные дорожные и климатические условия, связанные с выпадением снега и образованием гололёда.