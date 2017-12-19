Стало известно, почему во Владивостоке отменили парад Дедов Морозов

Posted 19 декабря 2017, 02:15
Published 19 декабря 2017, 02:15
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Предновогоднего шествия Дедов Морозов и Снегурочек Владивостока в этом году не будет. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе мэрии.
Стало известно, что парад в этом году не состоится, потому что по итогам прошлого года желающих принять участие в карнавале оказалось слишком мало. Впервые шествие главных героев Нового года состоялось ещё в 2015 году. Десятки участников в красочных нарядах прошли по центральным городским улицам, положив начало предновогодним гуляньям. Во второй раз «волшебники» шли по приморской столице в 2016 году. Во время парада в центре города зажглась праздничная иллюминация.
Тем не менее, с начала декабря этого года новогоднее настроение жителям приморской столицы обеспечивает только новая светодинамическая ёлка в стиле русского расписного узора. Известно, что в конце этой недели рабочие закончат монтаж зимнего городка. В этом году его концепция «Новогоднее путешествие» вернёт жителей города в детство. На данный момент рабочие заканчивают установку арт-объектов. Несмотря на то, что монтаж ещё идёт, родители с детьми не упускают возможности сфотографироваться у готовых новогодних фигур.