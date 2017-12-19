Стало известно, почему во Владивостоке отменили парад Дедов Морозов

Стало известно, что парад в этом году не состоится, потому что по итогам прошлого года желающих принять участие в карнавале оказалось слишком мало. Впервые шествие главных героев Нового года состоялось ещё в 2015 году. Десятки участников в красочных нарядах прошли по центральным городским улицам, положив начало предновогодним гуляньям. Во второй раз «волшебники» шли по приморской столице в 2016 году. Во время парада в центре города зажглась праздничная иллюминация.