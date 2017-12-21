В Приморье разыскивают очень подозрительного школьника

Posted 21 декабря 2017, 01:53
Published 21 декабря 2017, 01:53
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
В четверг, 21 декабря, утром в Приморье произошёл очередной автомобильный пожар, сообщает РИА «Восток-Медиа». Его виновником, судя по всему, стал дерзкий школьник.
Этим утром в пригороде Находки произошёл автомобильный пожар. В посёлке Береговой загорелась легковая Toyota Camry. Машина стояла припаркованной возле детского садика №65. Как сообщают очевидцы, с утра пораньше вокруг машины начал ошиваться какой-то школьник. Вскоре раздался хлопок, машина загорелась – а подросток очень быстро сбежал с места происшествия. Связаны ли два этих события между собой, пока неясно. Однако вряд ли это стало простым совпадением. Пожарные быстро прибыли на место происшествия. К этому времени пламя объяло капот и салон легковушки. Спасти автомобиль им было уже не под силу – «Тойота» серьёзно пострадала. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются специалисты. Школьника, к слову говоря, разыскивают.
Ещё один огненный инцидент произошёл в Артёме. В минувшую среду на улице Лазо возле гаражей загорелась бочка с мазутом. Инцидент прошёл без серьёзных последствий, однако он не на шутку перепугал местных жителей. Всему виной стало банальное совпадение. В момент, когда над районом появились первые клубы дыма, во всех соседних домах пропал свет. Местные электрики провели плановые отключения. Из-за этого в социальных сетях начали множиться слухи о пожаре на подстанции, «сильном взрыве» и так далее. Впрочем, разрешилось всё довольно быстро.
Стоит отметить, что небольшие пожары довольно часто вызывают переполох среди жителей Приморья. Так, в начале декабря подобный инцидент произошёл в Находке, в микрорайоне Северный. Там неизвестные решили сжечь гору старых покрышек. Густой чёрный дым, который столбом поднимался от пожарища, было видно из многих районов города. Из-за этого местные жители решили, что произошло нечто серьёзное. «Постарались» здесь и Instagram-паблики, сообщившие о «сильном пожаре».