В Приморье разыскивают очень подозрительного школьника

Этим утром в пригороде Находки произошёл автомобильный пожар. В посёлке Береговой загорелась легковая Toyota Camry. Машина стояла припаркованной возле детского садика №65. Как сообщают очевидцы, с утра пораньше вокруг машины начал ошиваться какой-то школьник. Вскоре раздался хлопок, машина загорелась – а подросток очень быстро сбежал с места происшествия. Связаны ли два этих события между собой, пока неясно. Однако вряд ли это стало простым совпадением. Пожарные быстро прибыли на место происшествия. К этому времени пламя объяло капот и салон легковушки. Спасти автомобиль им было уже не под силу – «Тойота» серьёзно пострадала. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются специалисты. Школьника, к слову говоря, разыскивают.