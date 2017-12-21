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Posted 21 декабря 2017, 01:53

Published 21 декабря 2017, 01:53

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

В Приморье разыскивают очень подозрительного школьника

21 декабря 2017, 01:53
Сюжет
Происшествие
Он бродил вокруг детского садика перед тем, как вспыхнул пожар

В четверг, 21 декабря, утром в Приморье произошёл очередной автомобильный пожар, сообщает РИА «Восток-Медиа». Его виновником, судя по всему, стал дерзкий школьник.

Этим утром в пригороде Находки произошёл автомобильный пожар. В посёлке Береговой загорелась легковая Toyota Camry. Машина стояла припаркованной возле детского садика №65. Как сообщают очевидцы, с утра пораньше вокруг машины начал ошиваться какой-то школьник. Вскоре раздался хлопок, машина загорелась – а подросток очень быстро сбежал с места происшествия. Связаны ли два этих события между собой, пока неясно. Однако вряд ли это стало простым совпадением. Пожарные быстро прибыли на место происшествия. К этому времени пламя объяло капот и салон легковушки. Спасти автомобиль им было уже не под силу – «Тойота» серьёзно пострадала. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются специалисты. Школьника, к слову говоря, разыскивают.

Ещё один огненный инцидент произошёл в Артёме. В минувшую среду на улице Лазо возле гаражей загорелась бочка с мазутом. Инцидент прошёл без серьёзных последствий, однако он не на шутку перепугал местных жителей. Всему виной стало банальное совпадение. В момент, когда над районом появились первые клубы дыма, во всех соседних домах пропал свет. Местные электрики провели плановые отключения. Из-за этого в социальных сетях начали множиться слухи о пожаре на подстанции, «сильном взрыве» и так далее. Впрочем, разрешилось всё довольно быстро.

Стоит отметить, что небольшие пожары довольно часто вызывают переполох среди жителей Приморья. Так, в начале декабря подобный инцидент произошёл в Находке, в микрорайоне Северный. Там неизвестные решили сжечь гору старых покрышек. Густой чёрный дым, который столбом поднимался от пожарища, было видно из многих районов города. Из-за этого местные жители решили, что произошло нечто серьёзное. «Постарались» здесь и Instagram-паблики, сообщившие о «сильном пожаре».

#Новости#Видео#Происшествие
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