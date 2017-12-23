Во всех карманах страны: Эльвира Набиуллина спела про новые купюры

Журналистка в кадре рассказывает: «Сейчас идёт активный ввод в оборот новых банкнот по всей стране, и отовсюду стали приходит сообщения, что новые деньги производят странный эффект на людей. Мы решили выяснить в чём дело и испытать купюры на себе». Далее девушка идёт покупать эскимо и протягивает продавцу «дальневосточную купюру» 2000 рублей, на одной стороне которой - Русский мост Владивостока, а на другой – космодром Восточный в Амурской области. Обе – и журналистка, и продавец мороженого – тут же начинают петь. Вместе с ними «Владивосток 2000» поют другие люди, включая Эльвиру Набиуллину.