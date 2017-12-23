Во всех карманах страны: Эльвира Набиуллина спела про новые купюры

Posted 23 декабря 2017, 01:50
Published 23 декабря 2017, 01:50
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Новые российские купюры, на одной из которых изображён Русский мост Владивостока, остаются в центре внимания россиян. На этот раз повод стал выпуск ролика, в котором глава Центробанка Эльвира Набиуллина вместе с профессиональными артистами исполняет песню «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль». Ролик опубликован на YouTube, на странице Банка России – под названием «Новые купюры 2000 и 200 рублей странно действуют на людей», сообщает РИА «Восток-Медиа».
Журналистка в кадре рассказывает: «Сейчас идёт активный ввод в оборот новых банкнот по всей стране, и отовсюду стали приходит сообщения, что новые деньги производят странный эффект на людей. Мы решили выяснить в чём дело и испытать купюры на себе». Далее девушка идёт покупать эскимо и протягивает продавцу «дальневосточную купюру» 2000 рублей, на одной стороне которой - Русский мост Владивостока, а на другой – космодром Восточный в Амурской области. Обе – и журналистка, и продавец мороженого – тут же начинают петь. Вместе с ними «Владивосток 2000» поют другие люди, включая Эльвиру Набиуллину.
После этого мороженщица протягивает сдачу – другой новенькой купюрой, 200 рублей, с видами Севастополя. Таким образом, одно эскимо обходится покупательнице в сумму 1800 рублей, зато она начинает слышать вокруг крики чаек. Заканчивается шутливый ролик словами «Владивосток 2000 Р, Севастополь 200 Р – во всех карманах страны».
Ранее «Восток-Медиа» писало о презентации купюр 12 октября 2016 года, махинациях спекулянтов с этими «красивыми деньгами» и об эксперименте журналистов.