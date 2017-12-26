На новых двухтысячных банкнотах появится леопард

Posted 26 декабря 2017, 00:15
Published 26 декабря 2017, 00:15
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Изображение леопарда нанесут на купюры номиналом 2000 рублей. Этот знак является одним из признаков подлинности новых денег. По информации офицального сайта Центробанка, силуэт леопарда на оборотной стороне банкноты должен быть виден в инфракрасном излучении, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Поданным сайта save-leopard.ru, на купюре 200 рублей, выпущенной в оборот одновременно с двухтысячной, на месте леопарда в инфракрасном спектре появляется изображение амфоры.
Кроме того, подлинность новых банкнот можно проверить на просвет, при наклоне, использовании лупы, на ощупь и в ультрафиолетовом излучении. Рельефность купюр также облегчит их использование для незрячих и слабовидящих людей.
Ранее РИА «Восток-Медиа сообщало, что купюры номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение 12 октября 2017 года. На двухтысячной купюре изображён Русский мост во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области, на купюре номиналом 200 рублей — памятник затопленным кораблям в Севастополе и Херсонес Таврический. Под конец года Центробанк показал видеоролик о странном воздействии на людей денег с изображением Владивостока и Севастополя - Эльвира Набиуллина вместе с профессиональными артистами исполнила песню «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль».