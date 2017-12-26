На новых двухтысячных банкнотах появится леопард

Ранее РИА «Восток-Медиа сообщало, что купюры номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение 12 октября 2017 года. На двухтысячной купюре изображён Русский мост во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области, на купюре номиналом 200 рублей — памятник затопленным кораблям в Севастополе и Херсонес Таврический. Под конец года Центробанк показал видеоролик о странном воздействии на людей денег с изображением Владивостока и Севастополя - Эльвира Набиуллина вместе с профессиональными артистами исполнила песню «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль».