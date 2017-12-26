Тонкий лёд Тавричанки: приморские рыбаки продолжают топить свои автомобили

Стоит отметить, что Тавричанка с самого начала декабря стала «братской могилой» для рыбацких машин. Там утонуло уже несколько автомобилей. Впрочем, тогда на местный лёд выезжали совсем уж «отмороженные» рыбаки. Сейчас ситуация иная. Море в данном районе большей частью накрепко замёрзло: в некоторых местах лёд достигает 40 сантиметров. Однако там всё ещё хватает тонких участков. Если на море плохая видимость (из-за утренней дымки), или водитель просто не очень внимательный – машину можно легко утопить. Как, собственно, и произошло в данных случаях. Вопрос «а стоит ли оно того», как обычно, остаётся без ответа.