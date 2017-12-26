Тонкий лёд Тавричанки: приморские рыбаки продолжают топить свои автомобили

Posted 26 декабря 2017, 01:38
Published 26 декабря 2017, 01:38
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
В Приморском крае продолжается сезон зимней рыбалки – а, значит, и сезон «автомобилей – утопленников». Несмотря на морозы, выезд на водоёмы края всё ещё может быть опасен. За последние несколько дней в этом убедились уже несколько рыбаков, сообщает РИА «Восток-Медиа».
За последние несколько дней в Приморье утонули ещё два автомобиля. Как нетрудно догадаться, все они принадлежали любителям зимней рыбалки. Произошли оба инцидента практически в одном месте – недалеко от посёлка Тавричанка.
Самое «свежее» происшествие датируется минувшим понедельником. Недалеко от берега, в районе посёлка Девятый Вал (входит в состав Тавричанского поселения) под лёд ушёл новый микроавтобус. К счастью для рыбака, он провалился на небольшой глубине – вода достала до бампера машины. Однако самостоятельно выбраться горе-водитель не мог. Ему пришлось обратиться за помощью к другим автомобилистам.
При этом буквально несколько дней назад недалеко от этого места провалился другой автомобиль. Рыбаки на микроавтобусе заехали на замёрзшее море, но место для рыбалки выбрать не успели. Автомобиль с треском провалился. Удалось ли вытащить микроавтобус, неизвестно.
Стоит отметить, что Тавричанка с самого начала декабря стала «братской могилой» для рыбацких машин. Там утонуло уже несколько автомобилей. Впрочем, тогда на местный лёд выезжали совсем уж «отмороженные» рыбаки. Сейчас ситуация иная. Море в данном районе большей частью накрепко замёрзло: в некоторых местах лёд достигает 40 сантиметров. Однако там всё ещё хватает тонких участков. Если на море плохая видимость (из-за утренней дымки), или водитель просто не очень внимательный – машину можно легко утопить. Как, собственно, и произошло в данных случаях. Вопрос «а стоит ли оно того», как обычно, остаётся без ответа.