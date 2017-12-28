Свет и вода вернулись в большинство домов посёлка Горный в Хабаровском крае

«По состоянию на девять утра воды нет в шести домах. Я думаю, к обеду появится. Ну, вечером точно должна появиться. Две бригады работают в полную силу — до 12, до часу ночи работали. Погода успокоилась, циклона нет, всё у нас уже хорошо. Электрику полностью восстановили. Вышли из ситуации малой кровью», — отметил директор управляющей компании Сергей Кулинченко.