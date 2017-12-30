Комсомольск-на-Амуре начнёт стройки в 2018 году

Posted 30 декабря 2017, 01:03
Published 30 декабря 2017, 01:03
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
В Комсомольске-на-Амуре в следующем году стартует ряд строек, которые станут частью комплексного развития города. В список вошли социальные и образовательные проекты.
Как отметил в ходе расширенного заседания правительства края заместитель его председателя по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Волков, в течение года планируется закладка ряда социальных и образовательных объектов. В их числе — детский технопарк «Эвристика», региональный Центр развития спорта, учебно-лабораторный корпус КнАГТУ, межрайонный онкологический центр. Запланирована реконструкция школы № 38 и Комсомольского шоссе. Продолжатся работы по строительству гидрозащитных сооружений. В эксплуатацию будет введена инженерная школа.
Внимание уделят и проектам городской среды. Уже реализуются креативные бизнес-идеи на городской набережной и центральной части города.
«Наша главная задача — создание комфортной инфраструктуры для жизни, закрепления и привлечения населения. Многое в этом направлении уже сделано. Нас всех ждут еще более масштабные стройки. К работе необходимо приступать сразу, не дожидаясь окончания новогодних праздников. Темпы набраны хорошие и, конечно, останавливаться на достигнутом нельзя, а нужно работать активнее», — прокомментировал положение дел губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре разработан по поручению президента России и подписан 18 апреля 2016 года. Документ состоит из двух разделов. Первый — 33 мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие города в период с 2016 по 2025 годы. Второй раздел — перечень из 27 объектов образования, здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры.