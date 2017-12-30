Комсомольск-на-Амуре начнёт стройки в 2018 году

«Наша главная задача — создание комфортной инфраструктуры для жизни, закрепления и привлечения населения. Многое в этом направлении уже сделано. Нас всех ждут еще более масштабные стройки. К работе необходимо приступать сразу, не дожидаясь окончания новогодних праздников. Темпы набраны хорошие и, конечно, останавливаться на достигнутом нельзя, а нужно работать активнее», — прокомментировал положение дел губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.