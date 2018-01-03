Хабаровский «Амур» начал 2018 год с поражения от «Сибири»

Второй игровой отрезок долгое время не приносил никаких шансов обоим соперникам, а затем на скамейку штрафников отправился «тигр» Вячеслав Ушенин. Оказавшись в большинстве, гости ни разу не смогли закрепиться в зоне противника. А вот «Амур», получив аналогичный шанс благодаря удалению Александра Бергстрема, почти всё время провёл у ворот «Сибири», однако тоже ничего не добился. Долгое время игра протекала на встречных курсах, у хозяев всё же было больше шансов изменить счёт, но гости не собирались сдаваться. За три минуты до конца периода хоккеист хабаровской команды Александр Пикар после очередной безуспешной атаки едва не устроил потасовку, а в последние мгновения одному из Ушениных пришлось заступаться за другого — началась драка. Арбитры решили удалить сразу четверых игроков — агрессивных братьев, а также Глеба Зырянова и Илью Морозова.