Хабаровский «Амур» начал 2018 год с поражения от «Сибири»

Posted 3 января 2018, 09:42
Published 3 января 2018, 09:42
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
В дальневосточной столице хоккейная команда «Амур» начала 2018 год с матча против «Сибири». Быстрые действия и резвость «тигров» не помогли им удержать свои позиции и справиться с новосибирцами. Исход игры решился в серии буллитов — 0:1, сообщает РИА «Восток-Медиа».
«Амур» начал игру решительно и в первые минуты дважды напугал хоккеистов «Сибири» в их зоне. На четвёртой минуте гостей стало меньше: со льда уехал их нападающий Йонас Энлунд, и у хозяев появилось преимущество. Большинство смог незамедлительно реализовать «тигр» Томаш Зогорна, открыв тем самым счёт — 1:0. Хабаровчане активно играли в зоне соперника, но затем остался в меньшинстве из-за удаления Яна Коларжа. Противник тут же этим воспользовался — 1:1, но состав «Сибири» тоже поредел: дисциплинарным штрафом наказали Рока Тичара, а затем рядом с ним на скамье оказался Глеб Зырянов, который грубо ударил одного из хабаровских игроков. Недолго команды играли в формате «пять на три», но счёт от этого не изменился. Остаток периода «Сибирь» сдерживала напор «Амура», лишь изредка решаясь на контратаки.
Второй игровой отрезок долгое время не приносил никаких шансов обоим соперникам, а затем на скамейку штрафников отправился «тигр» Вячеслав Ушенин. Оказавшись в большинстве, гости ни разу не смогли закрепиться в зоне противника. А вот «Амур», получив аналогичный шанс благодаря удалению Александра Бергстрема, почти всё время провёл у ворот «Сибири», однако тоже ничего не добился. Долгое время игра протекала на встречных курсах, у хозяев всё же было больше шансов изменить счёт, но гости не собирались сдаваться. За три минуты до конца периода хоккеист хабаровской команды Александр Пикар после очередной безуспешной атаки едва не устроил потасовку, а в последние мгновения одному из Ушениных пришлось заступаться за другого — началась драка. Арбитры решили удалить сразу четверых игроков — агрессивных братьев, а также Глеба Зырянова и Илью Морозова.
В третьем периоде противники стремительно перебрасывали шайбу из одной зоны в другую. Темп немного снизился: хоккеисты старались действовать более аккуратно, чем раньше, чтобы не пропустить решающий бросок. «Сибири» всё же реже удавалось оказаться в зоне противника, но на 53-й минуте гости создали первый за долгое время опасный момент у ворот «тигра» Юхи Метсолы — тот с задачей справился. «Амур» атаковал значительно чаще, но счёт от этого не изменился. Наконец, на 55-й минуте Томаш Зогорна забросил ещё раз — 2:1. Через 30 секунд ситуацию изменил Рок Тичар — и вот уже 2:2.
В ожесточённой борьбе в овертайме судьба встречи не решилась, и настал черёд буллитов. Сибиряк Вячеслав Основин смог забросить в цель, и у «тигров» не нашлось, что им ответить — 0:1.
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