Третий роддом Владивостока посчитал новогодних малышей

Несмотря на праздничные дни, ставшие выходными для большинства россиян, акушерская служба и гинекологическое отделение продолжали работать круглосуточно. 1 января первый малыш появился в этом роддоме в 6:35, но новогодним лидером в целом по краю стал Артём Дьяковой – он родился в 1:05 в Дальнегорске. Его родители выбрали для малыша одно из самых популярных имён в Приморье.