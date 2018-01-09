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Posted 9 января 2018, 01:45

Published 9 января 2018, 01:45

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Третий роддом Владивостока посчитал новогодних малышей

9 января 2018, 01:45
В первую неделю 2018-го девочек оказалось больше, чем мальчиков

Население Приморского края в первые дни 2018 года пополнилось за счёт новорождённых. Только в роддоме №3 Владивостока с 1 по 7 января на свет появились 43 ребёнка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«За первую неделю нового года у нас родились 26 девочек и 17 мальчиков. Вес детей – от 2,7 килограмма до 4,3», - рассказала корреспонденту редакции пресс-секретарь третьего роддома Мария Герасименко.

Несмотря на праздничные дни, ставшие выходными для большинства россиян, акушерская служба и гинекологическое отделение продолжали работать круглосуточно. 1 января первый малыш появился в этом роддоме в 6:35, но новогодним лидером в целом по краю стал Артём Дьяковой – он родился в 1:05 в Дальнегорске. Его родители выбрали для малыша одно из самых популярных имён в Приморье.

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