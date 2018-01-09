Третий роддом Владивостока посчитал новогодних малышей

Posted 9 января 2018, 01:45
Published 9 января 2018, 01:45
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Население Приморского края в первые дни 2018 года пополнилось за счёт новорождённых. Только в роддоме №3 Владивостока с 1 по 7 января на свет появились 43 ребёнка, сообщает РИА «Восток-Медиа».
«За первую неделю нового года у нас родились 26 девочек и 17 мальчиков. Вес детей – от 2,7 килограмма до 4,3», - рассказала корреспонденту редакции пресс-секретарь третьего роддома Мария Герасименко.
Несмотря на праздничные дни, ставшие выходными для большинства россиян, акушерская служба и гинекологическое отделение продолжали работать круглосуточно. 1 января первый малыш появился в этом роддоме в 6:35, но новогодним лидером в целом по краю стал Артём Дьяковой – он родился в 1:05 в Дальнегорске. Его родители выбрали для малыша одно из самых популярных имён в Приморье.