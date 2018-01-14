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Posted 14 января 2018, 03:08

Published 14 января 2018, 03:08

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Болельщики хабаровского СКА признали лучшим гол Дениса Дедечко

14 января 2018, 03:08
Сюжет
Футбол
Завершилось голосование посетителей официального сайта ФК «СКА-Хабаровск», определявших лучший гол дальневосточной команды в осенней части чемпионата РФПЛ 2017-18 годов.

На выбор болельщикам представили пять вариантов. В итоге с заметным отрывом лучшим голом армейцев в Премьер-лиге победил гол, забитый Денисом Дедечко дальним ударом в ворота ФК «Ростов».

«В первую тройку вошли также голы забитые Александром Максименко "Рубину" и Венциславом Христовым футбольному клубу "Ахмат"», — сообщается на официальном сайте хабаровской команды.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», полузащитник Денис Дедечко в зимнюю паузу в чемпионате прекратил выступления за клуб СКА. Он вернулся в Украину, где будет выступать за команду «Мариуполь».

#Хабаровский край#Видео#Футбол#РФПЛ#СКА-Хабаровск
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