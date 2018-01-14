Болельщики хабаровского СКА признали лучшим гол Дениса Дедечко

Posted 14 января 2018, 03:08
Published 14 января 2018, 03:08
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
На выбор болельщикам представили пять вариантов. В итоге с заметным отрывом лучшим голом армейцев в Премьер-лиге победил гол, забитый Денисом Дедечко дальним ударом в ворота ФК «Ростов».
«В первую тройку вошли также голы забитые Александром Максименко "Рубину" и Венциславом Христовым футбольному клубу "Ахмат"», — сообщается на официальном сайте хабаровской команды.
Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», полузащитник Денис Дедечко в зимнюю паузу в чемпионате прекратил выступления за клуб СКА. Он вернулся в Украину, где будет выступать за команду «Мариуполь».