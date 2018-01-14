В Находке на популярном пляже масштабный пожар: горит кафе «Терраса»

Posted 14 января 2018, 10:47
Published 14 января 2018, 10:47
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Сегодня, 14 января, в восьмом часу вечера начался крупный пожар в здании популярного в недавнем прошлом кафе «Терраса» в Находке. Заведение, расположенное на берегу пляжа Золотари, ещё летом пользовалось повышенной популярностью у отдыхающих. Но, судя по масштабу возгорания, от здания кафе мало что останется, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Пользователи соцсетей, комментируя видео, рассказали, что одноимённое кафе функционирует по новому адресу в Находке. Пока лишь известно, что пожар вспыхнул на веранде кафе «Терраса». О жертвах не сообщается. На месте работают несколько пожарных расчётов, и до его ликвидации очень далеко. Рядом находится строение бывшего кафе «Ташкент», и есть опасность его возгорания. Причины пожара будут выясняться сразу после приливки помещений.
Вчера, напоминает РИА «Восток-Медиа», в Находке пожарные больше 15 часов не могли потушить горящую плавбазу.