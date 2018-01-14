В Находке на популярном пляже масштабный пожар: горит кафе «Терраса»

Пользователи соцсетей, комментируя видео, рассказали, что одноимённое кафе функционирует по новому адресу в Находке. Пока лишь известно, что пожар вспыхнул на веранде кафе «Терраса». О жертвах не сообщается. На месте работают несколько пожарных расчётов, и до его ликвидации очень далеко. Рядом находится строение бывшего кафе «Ташкент», и есть опасность его возгорания. Причины пожара будут выясняться сразу после приливки помещений.